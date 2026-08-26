Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al fondo hay sitio’ con personaje clave en la historia: así fue su estreno

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Vasco Madueño, hijo del cantante y actor venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño, sorprendió al aparecer por primera vez en la serie 'Al fondo hay sitio'. El joven, que hasta ahora había estado más ligado a la música y a la exposición mediática por su historia familiar, dio el salto a la actuación con un personaje clave en la historia.

El músico interpreta a Eduardo, un universitario que llega a Las Lomas y se perfila como el nuevo galán de la trama juvenil. Desde su presentación, el personaje despertó interés y buscará acercarse a Maripaz, interpretada por Adriana Campos Salazar, por lo que su ingreso podría abrir una nueva historia dentro de la serie.

Así fue el estreno de Vasco Madueño en 'Al fondo hay sitio'

Vasco Madueño apareció en el reciente capítulo de 'Al fondo hay sitio' interpretando a Eduardo, un joven universitario que rápidamente captó la atención de los personajes. Su presentación estuvo marcada por una actitud distante, especialmente durante su encuentro con Britani, interpretada por Verónica Infantes. La joven acudió emocionada a la universidad para verlo, pero Eduardo decidió ignorarla cuando intentó saludarlo, protagonizando así uno de sus primeros momentos en la teleserie.

Sin embargo, el ingreso del hijo de Guillermo Dávila tendría una historia más importante por delante. El personaje se perfila como un nuevo interés para Maripaz, por lo que su llegada podría generar cambios en la trama juvenil de 'Al fondo hay sitio'. De esta manera, el debut de Madueño no solo marca su primera experiencia actoral en televisión, sino también su incorporación a una de las producciones más populares de la pantalla peruana.

¿Quién es Vasco Madueño y por qué es tan popular?

Vasco Madueño tiene 24 años y es hijo del cantante y actor venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño. Su historia familiar lo convirtió en una figura conocida desde muy joven, pero con el paso de los años también construyó su propio camino artístico como músico. En 2013, cuando tenía 12 años, apareció en el programa 'Al aire' de América Televisión y contó que tocaba instrumentos y tenía una banda con sus amigos.

Su popularidad también está ligada a la larga disputa por su reconocimiento como hijo de Guillermo Dávila. Desde que Vasco era niño, su madre, Jessica Madueño, acudió a programas de televisión para solicitar que el cantante reconociera legalmente su paternidad. La controversia volvió a cobrar fuerza en 2021, cuando Dávila llegó al Perú y finalmente se realizó una prueba de ADN que confirmó que era el padre de Vasco. Tras ello, el joven continuó desarrollando su carrera musical y ahora suma un nuevo capítulo con su debut actoral en 'Al fondo hay sitio'.