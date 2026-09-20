Juntos por el Perú propone castigar con 8 años de cárcel agresiones contra docentes

Propuesta legislativa contempla penas de hasta 20 años de prisión en caso de que las lesiones contra un docente causen su fallecimiento. Foto: difusión

Propuesta legislativa contempla penas de hasta 20 años de prisión en caso de que las lesiones contra un docente causen su fallecimiento. Foto: difusión

La bancada Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que plantea hasta ocho años de cárcel por agresiones contra docentes y personal educativo. La propuesta es del diputado Marino Lavado Valdivia y otros seis parlamentarios.

En el documento se propone cambiar el Código Penal para que lesionar a un profesor por su trabajo tenga un castigo específico. La protección alcanzaría a docentes, directores, auxiliares y personal de tutoría o convivencia, en colegios públicos y privados.

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El texto separa la sanción según la gravedad del daño. Si la lesión es grave, la pena sería de cuatro a ocho años. Si el docente muere a causa de esas lesiones, subiría a entre 15 y 20 años. Para lesiones leves, la cárcel sería de tres a seis años, con inhabilitación para el agresor. En ambos casos, el atacante debe saber que la víctima trabaja en un colegio y el ataque debe estar ligado a sus funciones.

El proyecto también toca el delito de coacción, que hoy tiene una pena máxima de dos años. Si alguien usa violencia o amenazas para obligar a un docente a cambiar una nota, anular una sanción o no avisar a los padres, la cárcel sería de dos a cuatro años. La misma pena alcanzaría a quien intente impedir que el profesor tome esas decisiones.

La propuesta llegó días después de la denuncia de violación contra un estudiante de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. Los investigados son alumnos de quinto y un juzgado ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Tras el caso, profesores del colegio hablaron con la prensa. Uno dijo a Latina Noticias que algunos alumnos usaban los cargos de sus padres en la Marina de Guerra para presionar a docentes. También reclamó que no hubo sanciones tras un video en que un alumno amenazaba a un profesor por sus notas.