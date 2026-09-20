Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

Juntos por el Perú propone castigar con 8 años de cárcel agresiones contra docentes

La iniciativa busca modificar el Código Penal, estableciendo penas específicas para diferentes grados de lesiones a profesores, directores y personal educativo en colegios públicos y privados.

Propuesta legislativa contempla penas de hasta 20 años de prisión en caso de que las lesiones contra un docente causen su fallecimiento. Foto: difusión
Propuesta legislativa contempla penas de hasta 20 años de prisión en caso de que las lesiones contra un docente causen su fallecimiento. Foto: difusión
google iconLa República en Google

La bancada Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que plantea hasta ocho años de cárcel por agresiones contra docentes y personal educativo. La propuesta es del diputado Marino Lavado Valdivia y otros seis parlamentarios.

En el documento se propone cambiar el Código Penal para que lesionar a un profesor por su trabajo tenga un castigo específico. La protección alcanzaría a docentes, directores, auxiliares y personal de tutoría o convivencia, en colegios públicos y privados.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri tras el asesinato de la "China Polo"

lr.pe

El texto separa la sanción según la gravedad del daño. Si la lesión es grave, la pena sería de cuatro a ocho años. Si el docente muere a causa de esas lesiones, subiría a entre 15 y 20 años. Para lesiones leves, la cárcel sería de tres a seis años, con inhabilitación para el agresor. En ambos casos, el atacante debe saber que la víctima trabaja en un colegio y el ataque debe estar ligado a sus funciones.

El proyecto también toca el delito de coacción, que hoy tiene una pena máxima de dos años. Si alguien usa violencia o amenazas para obligar a un docente a cambiar una nota, anular una sanción o no avisar a los padres, la cárcel sería de dos a cuatro años. La misma pena alcanzaría a quien intente impedir que el profesor tome esas decisiones.

Puedes ver

Asesinan a periodista Susy Aponte, "La China Polo", candidata al Gobierno Regional de Áncash

lr.pe

La propuesta llegó días después de la denuncia de violación contra un estudiante de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. Los investigados son alumnos de quinto y un juzgado ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Tras el caso, profesores del colegio hablaron con la prensa. Uno dijo a Latina Noticias que algunos alumnos usaban los cargos de sus padres en la Marina de Guerra para presionar a docentes. También reclamó que no hubo sanciones tras un video en que un alumno amenazaba a un profesor por sus notas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por la Liga Femenina 2026?

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Política

Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Tres personas fueron detenidas tras el asesinato de "La China Polo", asegura fiscal de la Nación

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juntos por el Perú propone castigar con 8 años de cárcel agresiones contra docentes

Recalifican al delito de presunto sicariato el asesinato de la periodista "China Polo"

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"