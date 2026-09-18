La denuncia de una presunta agresión sexual dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ha generado conmoción internacional. El caso involucra a un estudiante de cuarto de secundaria que habría sido violentado por ocho alumnos de quinto, según la versión que se encuentra bajo investigación.

En medio de la indignación pública, la actriz Yiddá Eslava difundió un video en el que se mostró visiblemente afectada y acompañó su mensaje con la frase: "¿Qué harías si tu hijo es violentado sexualmente en el bus escolar por ocho alumnos?". Sus palabras reflejaron la impotencia de una madre frente a un hecho que calificó como brutal.

Yiddá Eslava se pronuncia tras presunta agresión en bus escolar del Liceo Naval

“Imagínate mandar a tu hijo de cuarto de secundaria al colegio para jugar un partido de fútbol y horas después enterarte por él mismo que habría sido violentado sexualmente de una manera brutal, presuntamente con un palo de escoba, dentro del bus escolar por ocho alumnos de quinto de secundaria”, expresó. La actriz subrayó la gravedad del relato y cuestionó cómo un grupo de adolescentes pudo considerar semejante acto como una broma.

“Disculpen si estoy siendo cruda o directa, pero ¿en qué momento llegamos a este punto de violencia y humillación? ¿En qué momento ocho adolescentes pueden pensar que algo así es una broma?”, cuestionó.

Eslava también llamó la atención sobre la responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos. “Tenemos que mirar qué está pasando dentro de nuestras propias casas, qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos. Esos hijos que necesitan límites, educación, aprender sobre consentimiento y entender que el cuerpo de otra persona se respeta”, advirtió.

La actriz insistió en que la salud mental en el hogar no debe ser ignorada. Señaló que los padres deben reconocer cuándo sus hijos requieren terapia y actuar de inmediato para evitar consecuencias graves. En su mensaje, planteó preguntas directas hacia los progenitores: cómo ayudarían a su niño a recuperar la seguridad si es violentado y qué harían si sus propios adolescentes fueran señalados como agresores. Al ponerse frente a ese escenario, Eslava aseguró que no dudaría en que su hijo asumiera las consecuencias de sus acciones.

“Porque sí, son menores de edad, pero eso no justifica que debemos minimizar lo ocurrido. Criar a nuestros hijos no es solamente alimentarlos, vestirlos y mandarlos a un buen colegio; criar también es enseñarles a no convertirse en agresores y delincuentes”, sentenció.

El caso continúa bajo investigación en el Liceo Naval Almirante Guise, mientras la sociedad exige respuestas y medidas firmes que garanticen justicia y protección para el presunto agraviado. Según la denuncia, el ataque habría ocurrido dentro de un bus escolar en el que también se encontraban adultos, lo que abre otras interrogantes sobre la responsabilidad y el rol de quienes debieron velar por la seguridad de los estudiantes.