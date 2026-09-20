Pamela Franco revela cómo apoya a Christian Cueva tras acercamiento con sus hijos: "Nadie te obliga a hacer nada"

Pamela Franco compartió detalles sobre su relación con Christian, destacando cómo ambos se apoyan en sus carreras. También habló sobre el fortalecimiento del vínculo entre el futbolista y sus hijos, afirmando sentirse feliz por las decisiones positivas que está tomando.

En una charla con '+Espectáculos', la cantante habló sobre un reciente video donde Christian Cueva promueve su tema 'Ámame'. En el video, el jugador animó a sus seguidores a respaldar la canción de Pamela, incluso bromeando sobre qué pasaría si no triunfa.

Para Pamela, este gesto resalta la complicidad entre ambos. Explicó que el respaldo mutuo es fundamental mientras cada uno persigue sus metas individuales.

Pamela Franco explica su apoyo a Christian Cueva

La artista destacó que tanto ella como el futbolista buscan desarrollar proyectos juntos, y aunque tienen roles diferentes, se acompañan en el proceso.

"Mi amorcito, te amo con todo mi corazón, todo lo que hace el amor (...) Le dije 'amor, tienes que ponerte la camiseta' y él '¿qué voy hacer ahora?'. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos así (unidos), estamos luchándola y él entiende la idea. Por nosotros, construyendo algo juntos", expresó.

Destacó que su mayor contribución es brindar tranquilidad al deportista, permitiéndole enfocarse en su carrera, asegurando que Cueva también le apoya en sus proyectos.

"Él para trabajar en lo suyo, en el deporte, necesita tranquilidad y yo le doy tranquilidad. Entonces es un gran aporte de mi parte y él de otra manera también apoya en mi chamba", señaló.

Pamela aplaude el vínculo de Cueva con sus hijos

También se refirió al aspecto familiar de Christian Cueva, especialmente al mayor acercamiento con sus hijos. En semanas recientes, los niños han compartido momentos con él en actividades relacionadas con el deporte.

Sobre esto, Pamela expresó su felicidad por el futbolista, indicando que son decisiones que ha tomado personalmente.

"Él es una persona de buen corazón y lo que está haciendo es lo que ha querido y quiere hacer y yo soy feliz si él es feliz. Si es feliz todo su entorno, todos sus seres queridos", manifestó.

Fue cuestionada sobre su posible influencia en los cambios de Cueva, pero Pamela enfatizó que él es quien toma sus propias decisiones.

"Obviamente conversamos, yo siempre le voy aconsejar para bien, soy mamá. Pero él es un hombre adulto, él no es mi títere, es un adulto y yo siento que está tomando de ahora en adelante muy buenas decisiones y poco a poco mejorando como persona. Eso depende de él, nadie te obliga a hacer nada", concluyó.

Así, Pamela Franco dejó claro que su relación con Christian Cueva se fundamenta en el apoyo mutuo, destacando el momento profesional del jugador y el acercamiento con sus hijos.