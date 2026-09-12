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Pamela López atraviesa un buen momento en su vida personal y laboral. Además de haber encontrado el amor en el productor Franco Portales, a la exparticipante de 'La granja VIP Perú' le sonríe el trabajo. De lunes a viernes trabaja para Panamericana Televisión como parte del programa virtual 'Vale todo', donde precisamente mostró sus conversaciones con Derek, hermano menor de Alejandra Baigorria.

Durante la transmisión del programa del jueves 10 de septiembre, Pamela López, quien dijo que Paco Bazán intentó besarla, recordó que Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, se comunicó con ella vía WhatsApp para supuestamente proponerle ser parte de una campaña publicitaria, sin embargo, luego le dijo que le gustaría conocerla en persona. "Nunca se llegó a dar ese trabajo", manifestó.

Pamela López expone chats con Derek Baigorria

Tras no concretarse el supuesto trabajo que le ofreció Derek Baigorria, Pamela López contó que el joven le realizó llamadas continuas para preguntarle si quería que le regale alguna cartera o un viaje. "Me pareció totalmente desubicado", manifestó la aún esposa de Christian Cueva.

Pamela López, quien sorprendió al entregarle a sus hijos a Christian Cueva, comentó que la propuesta se realizó en noviembre de 2024. "Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido", añadió.

Ante el pedido de Pati Lorena de que muestre sus conversaciones con Derek Baigorria, Pamela López se ausentó de la transmisión de 'Vale todo' para buscar los chats. Minutos después, volvió al streaming y compartió imágenes de WhatsApp.

En una de las capturas se ve que el hermano menor de Alejandra Baigorria pide tener un encuentro con Pamela López. "Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando jajaja", se lee en uno de los pantallazos. "Es un niño, es de la edad de mi hija", comentó la expareja de Paul Michael.