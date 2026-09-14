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Alejandra Baigorria se pronuncia tras acusación de Pamela López contra su hermano: “Lo demás se encarga el de arriba”

Pamela López mostró públicamente presuntos chats en los que Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, le pedía verla y le ofrecía viajes y carteras.

Alejandra Baigorria lleva una excelente relación con su hermano menor, Derek Baigorria. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria lleva una excelente relación con su hermano menor, Derek Baigorria. Foto: Composición LR/Instagram.
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En medio de las acusaciones públicas que Pamela López realizó contra Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra, la empresaria decidió lanzar una serie de mensajes que los usuarios interpretaron como una respuesta a la polémica.

Cabe recordar que la exnovia de Paul Michael compartió presuntos chats de WhatsApp en los que mostró una conversación con Derek. Según relató, el hermano de Alejandra Baigorria le habría propuesto verse a solas, invitación que ella rechazó. "Es un niño, es de la edad de mi hija", señaló López en aquella oportunidad.

Alejandra Baigorria y su mensaje que compartió. Foto: Instagram.

Alejandra Baigorria y su mensaje que compartió. Foto: Instagram.

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Alejandra Baigorria lanza mensaje tras polémica de su hermano con Pamela López

Alejandra Baigorria compartió un mensaje, aunque sin mencionar directamente a Pamela López ni a Derek Baigorria. La empresaria enfocó sus palabras en destacar la unión y tranquilidad de su familia, acompañando la publicación con imágenes de su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria durante un viaje familiar a un bosque de bambú.

"Podrán decir todo, pero la felicidad y paz con mi familia no tiene precio", escribió la popular 'gringa de Gamarra', dejando en claro el buen momento familiar que atraviesa junto a los suyos.

Sin embargo, la parte final de su mensaje llamó especialmente la atención de sus seguidores, quienes lo interpretaron como una indirecta a Pamela López, luego de las acusaciones contra su hermano menor, Derek Baigorria. "Este viaje significó mucho para todos. A lo demás se encarga el de arriba", precisó la empresaria de 38 años.

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Pamela López expone chats con hermano menor de Alejandra Baigorria

Pamela López expuso públicamente a Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra. La trujillana aseguró que el joven le propuso vía WhatsApp que formara parte de una campaña publicitaria. Sin embargo, la conversación dio un giro radical y él comenzó a pedirle que se conocieran en persona. Luego, según López, la llamaba constantemente para ofrecerle carteras y viajes.

"Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido", señaló la empresaria, quien luego mostró una captura de la conversación: "Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando, jajaja", se lee en el mensaje.

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