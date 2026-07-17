Pamela López se conmueve al exponer la sorpresa que Paul Michael le dio a su hija mayor por su cumpleaños: “Tienen mucho valor”
Mientras Christian Cueva no asistió al cumpleaños de su hija y, según Pamela López, no aportó económicamente para su realización, la influencer reveló el emotivo gesto que tuvo su exnovio, Paul Michael, con la menor.
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La polémica separación entre Pamela López y Paul Michael, tras el final del reality 'La granja VIP', continúa dando que hablar. La trujillana asistió al programa 'Detrás de cámaras', conducido por Kurt Villavicencio, donde reveló que retomó la comunicación con el integrante de 'Esto es Guerra'. No obstante, dejó en claro que su intención no es retomar el noviazgo, sino mantener una buena amistad.
Lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue el emotivo gesto que Paul Michael tuvo con su hija mayor, fruto de su relación con Christian Cueva, por su cumpleaños. La influencer contó el episodio de manera conmovedora, ya que tocó la 'fibra más sensible' de su corazón.
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Pamela López revela la sorpresa que Paul Michael tuvo con su hija mayor
Mientras Christian Cueva fue duramente criticado por no asistir al cumpleaños de su hija, dedicarle un saludo tardío y, según Pamela López, no aportar económicamente para la celebración, Paul Michael hizo todo lo contrario.
De acuerdo con su testimonio, su expareja decidió llamar por teléfono a su hija mayor para saludarla por su onomástico. Además, aprovechó la comunicación para conversar con sus otros hijos pequeños y expresarles el cariño que les tiene, pese a que ya no está sentimentalmente con su madre.
“Por ese respeto y cariño que aún tienen, (mis hijos) me preguntan por él y tuvieron comunicación con él en el cumpleaños de mi hijita... por ese cariño es que no voy a hablar mal de él y de nadie”, señaló la popular ‘Kittypam’.
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Pamela López evita hablar mal de Paul Michael tras gesto que tuvo con su hija
Durante la entrevista con Kurt Villavicencio, Pamela López evitó referirse de manera negativa a Paul Michael o revelar alguna infidencia sobre la relación que mantuvieron. La influencer explicó que prefiere guardar silencio por respeto al cariño y la buena relación que el cantante mantiene con sus hijos menores, fruto de su matrimonio con Christian Cueva.
“Como te digo y lo acabo de decir, por respeto a mis hijos, para mí mis hijos tienen mucho valor, no sé muchas personas qué valor tengan sus hijos, le doy mucho valor al sentimiento que tienen mis hijos”, precisó la trujillana.