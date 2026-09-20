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Espectáculos

Johanna San Miguel regresa al teatro junto a Mónica Sánchez y Norma Martínez en ‘Las irresponsables’, obra que fue un éxito en Argentina

Además de formar parte del elenco, Norma Martínez estará a cargo de dirigir a Johanna San Miguel y Mónica Sánchez en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez estarán juntas en el escenario en 'Las irresponsables', comedia que se estrena el 16 de octubre en el Teatro NOS de PUCP. Foto: difusión
Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez estarán juntas en el escenario en 'Las irresponsables', comedia que se estrena el 16 de octubre en el Teatro NOS de PUCP. Foto: difusión
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Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en 'Las irresponsables', comedia escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte que se estrenará el próximo 16 de octubre en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La temporada permanecerá en cartelera hasta el 6 de diciembre, con funciones de jueves a sábado a las 8.00 p. m. y los domingos a las 7.00 p. m.

La producción reúne a tres reconocidas actrices peruanas que han desarrollado sus carreras en el teatro, la televisión y el cine. Además de formar parte del elenco, Norma Martínez estará a cargo de la dirección de este montaje producido por DEA Teatro, cuya historia explora la amistad, los deseos personales y las presiones que surgen al intentar responder a las expectativas ajenas.

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¿De qué trata 'Las irresponsables'?

La trama de 'Las irresponsables' comienza después de una separación amorosa. Una mujer atraviesa una etapa complicada tras el final de su relación y dos de sus amigas deciden acompañarla durante un fin de semana lejos de la ciudad. Lo que inicialmente se presenta como una oportunidad para brindarle apoyo y ayudarla a sobrellevar el momento pronto se transforma en algo completamente diferente.

'Las irresponsables' promete humor e ironía, reflexionando sobre la necesidad de ser

'Las irresponsables' promete humor e ironía, reflexionando sobre la necesidad de ser "irresponsables" en la vida adulta. Foto: difusión

A medida que avanza el viaje, las protagonistas toman una serie de decisiones que desafían sus propios límites. La obra explora qué puede ocurrir cuando tres mujeres se apartan de las reglas y obligaciones que condicionan su rutina y se permiten actuar guiadas por deseos e impulsos que habitualmente mantienen bajo control.

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'Las irresponsables', una comedia que fue un éxito en Argentina

Escrita por Javier Daulte, 'Las irresponsables' ya ha contado con diferentes montajes en países como Argentina y España. La adaptación que se presentará en Lima mantiene el foco en tres mujeres cuya relación y comportamiento cambian a lo largo de un intenso fin de semana juntas.

La obra pone sobre la mesa el contraste entre aquello que socialmente se espera de una persona y los impulsos que suelen permanecer ocultos o relegados. En ese contexto, sus protagonistas se enfrentan a acontecimientos que modifican por completo el propósito original de la escapada.

El humor, la ironía y la complicidad entre las tres protagonistas son elementos centrales de la puesta en escena. Más allá de abordar las consecuencias de una separación amorosa, la historia reflexiona sobre esa necesidad de abandonar, al menos momentáneamente, las normas y responsabilidades que marcan la vida adulta.

"Podemos llamarlo rebeldía, desborde o inconformismo. O sencillamente, estar hartos. Hay un día en que necesitamos imperiosamente ser irresponsables", señala Javier Daulte al referirse a la idea que impulsa las acciones de los personajes.

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