Hija mayor de Pamela López enfrenta 'acusación' de estafa tras ser encarada en la calle y así reacciona

Hija mayor de Pamela López es encarada en la calle

Hija mayor de Pamela López es encarada en la calle

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En un contexto de críticas hacia su madre, Pamela López, por su relación con Franco Portales, Fabiana fue confrontada en la vía pública mientras descendía de un auto. Una mujer la acusó de realizar acciones dudosas en redes sociales. ¿Cómo respondió Fabiana a esta situación?

La hija de Pamela López enfrentada por presunta estafa en redes sociales

Tras revelarse el romance de su madre con Franco Portales, Fabiana Ríos López pasó un momento incómodo al ser interpelada en la calle mientras bajaba de su coche.

La joven estaba en medio de una llamada cuando una mujer comenzó a increparla, acusándola de engaño y llamándola embustera.

Fabiana, inicialmente confundida, interrumpió su llamada y respondió con determinación mientras miraba a su alrededor, afectada por la situación.

"Ah, eres tú. Una engañadora, mentirosa", gritó, ante lo cual Fabiana replicó: "¿Qué te pasa? Perdóname, te marco luego. ¿Qué sucede? Silencio. ¿Por qué?".

La acusadora señalaba que Fabiana había compartido información falsa, prometiendo productos gratis mediante un código que no funcionó.

"Dijiste que con el código de Temu los productos serían gratuitos." se quejó, mientras Fabiana procuraba calmarla, explicándole el error.

"Primero, respira y tranquilízate. ¿Dónde ingresaste el código? (Al final de la compra) No va ahí, siempre digo que se pone en la barra de búsqueda. Me estás haciendo perder tiempo, te lo explico por última vez, escucha bien…", respondió Fabiana molestándose.

Finalmente, aclarado el procedimiento adecuado, la situación dio un giro inesperado. Fabiana se disculpó por el malentendido y ofreció una invitación.

"No hay problema, me simpatizaste, ¿te unes al plan? Vamos con unos amigos a tomar algo", propuso, a lo que el joven aceptó.