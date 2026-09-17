Rebeca Escribens recordó uno de los episodios más difíciles de su adolescencia durante una entrevista en ‘Café con la Chévez’. La conductora y figura de la farándula nacional contó cómo afrontó su embarazo a los 16 años, cuando cursaba la etapa final del quinto de secundaria en un colegio de monjas, una etapa que todavía recuerda con especial emoción.

La también actriz reveló cómo las autoridades de su centro educativo cambiaron su trato hacia ella tras conocer que estaba esperando un hijo. Según su relato, esa situación incluso afectó el cierre de su etapa escolar, pues no pudo participar de algunas actividades junto a sus compañeras.

Rebeca Escribens y el duro momento que vivió en el colegio tras quedar embarazada a los 16 años

Al recordar aquellos años, Rebeca Escribens contó que todavía siente el impacto de lo ocurrido. "Se me seca el labio y creo que eso es síntoma de que todavía me mueve el piso esa etapa de mi vida, porque yo amaba a mi colegio", relató.

La conductora explicó con emoción que desde antes de su embarazo mantenía un vínculo cercano con varias de sus compañeras, con quienes hasta hoy conserva una estrecha amistad. Sin embargo, también recordó el trato de las religiosas tras conocerse su situación. "En segundo de media hice ‘La Paquita’, y las monjas me miraban feo. (Yo) era el demonio. (Las monjas decían): ‘Esta chica ha venido a alborotar, a contagiar acá la mala vibra, el mundo hostil, el mundo perverso que te da el espectáculo’. Encima, salgo embarazada en quinto de media", afirmó.

El momento más difícil llegó al finalizar el colegio. Al ser consultada sobre si su nombre apareció en el cuadro de promoción, respondió de forma contundente: "No me pusieron ni en el anuario. No me dejaron graduarme con ellas, no me pusieron en las placas que ponen en los corredores. Ahora ya está".

Escribens detalló que quedó embarazada tras su primera relación sexual y dio a luz a los 17 años. Según relató, contó con el respaldo de sus padres, del padre de su hijo, quien también vivía su primera relación de pareja, y de la familia de él. “Tuve mucha suerte”, señaló.

El embarazo dio paso a una nueva etapa para la presentadora. Su hijo mayor, Diego Hernández Escribens, tiene 32 años, es arquitecto y cofundador de 404 Arquitectura, estudio con proyectos desarrollados en Perú y otros países. Al hablar de él, Rebeca destacó el impacto que tuvo en su vida, que comenzó a centrarse en torno a su primogénito. "Me enseñó a vivir de manera valiente. Todo empezó a girar en torno a él", sentenció.