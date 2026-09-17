Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOMinistro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por la inseguridad
EN VIVO

¿Qué pasó en el Liceo Naval? 10 escolares intervenidos por presunta agresión sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Rebeca Escribens hace dura confesión sobre trato que recibió en un colegio de monjas al quedar embarazada a los 16 años: "No me dejaron..."

La conductora Rebeca Escribens se emocionó al recordar la difícil etapa que atravesó cuando quedó embarazada a los 16 años, tras su primera relación sexual, cuando estaba en quinto de secundaria.

Rebeca Escribens es madre de dos varones. El mayor actualmente tiene 32 años.
Rebeca Escribens es madre de dos varones. El mayor actualmente tiene 32 años.Foto: composición LR/Instagram
google iconLa República en Google

Rebeca Escribens recordó uno de los episodios más difíciles de su adolescencia durante una entrevista en ‘Café con la Chévez’. La conductora y figura de la farándula nacional contó cómo afrontó su embarazo a los 16 años, cuando cursaba la etapa final del quinto de secundaria en un colegio de monjas, una etapa que todavía recuerda con especial emoción.

La también actriz reveló cómo las autoridades de su centro educativo cambiaron su trato hacia ella tras conocer que estaba esperando un hijo. Según su relato, esa situación incluso afectó el cierre de su etapa escolar, pues no pudo participar de algunas actividades junto a sus compañeras.

Puedes ver

Esposa de Jorge Luna sorprende al titularse como licenciada en conocida universidad y recibe elogios: “Una jamás debe dejar de crecer”

lr.pe

Rebeca Escribens y el duro momento que vivió en el colegio tras quedar embarazada a los 16 años

Al recordar aquellos años, Rebeca Escribens contó que todavía siente el impacto de lo ocurrido. "Se me seca el labio y creo que eso es síntoma de que todavía me mueve el piso esa etapa de mi vida, porque yo amaba a mi colegio", relató.

La conductora explicó con emoción que desde antes de su embarazo mantenía un vínculo cercano con varias de sus compañeras, con quienes hasta hoy conserva una estrecha amistad. Sin embargo, también recordó el trato de las religiosas tras conocerse su situación. "En segundo de media hice ‘La Paquita’, y las monjas me miraban feo. (Yo) era el demonio. (Las monjas decían): ‘Esta chica ha venido a alborotar, a contagiar acá la mala vibra, el mundo hostil, el mundo perverso que te da el espectáculo’. Encima, salgo embarazada en quinto de media", afirmó.

Puedes ver

Ministerio Público archiva denuncia de exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo por presunto homicidio en grado de tentativa

lr.pe

El momento más difícil llegó al finalizar el colegio. Al ser consultada sobre si su nombre apareció en el cuadro de promoción, respondió de forma contundente: "No me pusieron ni en el anuario. No me dejaron graduarme con ellas, no me pusieron en las placas que ponen en los corredores. Ahora ya está".

Escribens detalló que quedó embarazada tras su primera relación sexual y dio a luz a los 17 años. Según relató, contó con el respaldo de sus padres, del padre de su hijo, quien también vivía su primera relación de pareja, y de la familia de él. “Tuve mucha suerte”, señaló.

El embarazo dio paso a una nueva etapa para la presentadora. Su hijo mayor, Diego Hernández Escribens, tiene 32 años, es arquitecto y cofundador de 404 Arquitectura, estudio con proyectos desarrollados en Perú y otros países. Al hablar de él, Rebeca destacó el impacto que tuvo en su vida, que comenzó a centrarse en torno a su primogénito. "Me enseñó a vivir de manera valiente. Todo empezó a girar en torno a él", sentenció.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque HOY EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Diez escolares fueron retenidos por presunta agresión sexual contra compañero de 16 años en colegio Liceo Naval en San Borja

Espectáculos

Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla sorprenden al revelar que fueron convocados por 'Combate' en medio de casting abierto al público

Magaly Medina pone en aprietos a Edson Dávila y recuerda sus inicios en TV junto a Gisela Valcárcel

Dina Páucar anuncia que se casará a los 57 años con su manager tras tres décadas de relación: “Hace poquito me pidió la mano”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Joel Calero: "Álbum de familia' cobra una vitalidad particular porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos"

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular