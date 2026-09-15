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Sale a la luz nuevo avance de ‘Los Tinelli’, donde mamá de Milett Figueroa niega dedicarse a la brujería: “Ojo que no soy macumbera”

En esta temporada, los Tinelli viajarán a Perú para encontrarse con la familia de Milett Figueroa. En el avance se evidencia conflictos entre la peruana y los argentinos.

Marcelo Tinelli y su familia confirman el estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, que se lanzará el 30 de septiembre en Prime Video. La nueva entrega promete sorpresas y dinámicas renovadas. Fotos: captura/Youtube
Marcelo Tinelli y su familia confirman el estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, que se lanzará el 30 de septiembre en Prime Video. La nueva entrega promete sorpresas y dinámicas renovadas. Fotos: captura/Youtube
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Marcelo Tinelli, quien oficializó su reconciliación con Milett Figueroa, y su familia confirmaron el estreno de la segunda temporada de 'Los Tinelli', el reality que muestra desde adentro la vida de uno de los clanes más conocidos y mediáticos de Argentina. La nueva entrega, que se estrenará el 30 de septiembre, volverá a estar disponible a través de Prime Video, aunque presentará una dinámica diferente respecto de la primera temporada y promete varios acontecimientos inesperados.

Prime Video presentó el lunes 14 de septiembre el tráiler oficial de la segunda temporada de 'Los Tinelli', producción encabezada por Marcelo Tinelli y que también cuenta con una fuerte presencia de distintos integrantes de su círculo familiar. Entre ellos aparecen su primo Luciano Giugno, más conocido como 'El Tirri', y su pareja Mimi Alvarado, además de Milett Figueroa y las hijas del conductor, Micaela y Candelaria Tinelli.

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Mamá de Milett Figueroa aparece en el avance de 'Los Tinelli 2'

Esta vez, la historia estará atravesada por un período de transformaciones, tensiones y crisis dentro de la familia. Los Tinelli deberán afrontar uno de sus momentos más complejos, con situaciones que pondrán a prueba sus vínculos y la unidad del clan. Entre los cambios personales que formarán parte de la trama aparece la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, mientras que Micaela Tinelli atraviesa una etapa de soltería.

Uno de los acontecimientos más importantes de esta nueva temporada será el viaje de la familia a Perú. De acuerdo con las imágenes difundidas como adelanto, Marcelo Tinelli y sus seres queridos se encontrarán allí con la familia de Milett Figueroa, quien tomó acciones legales contra Mimi Alvarado. Este encuentro será uno de los escenarios principales de una trama atravesada por conflictos, revelaciones y momentos de tensión.

Uno de los acontecimientos más importantes de esta nueva temporada será el viaje de la familia Tielli a Perú.

Uno de los acontecimientos más importantes de esta nueva temporada será el viaje de la familia Tielli a Perú. Foto: Prime Video

En el avance del docu-reality, se ve a Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, compartiendo con Marcelo Tinelli y sus hijas. Uno de los momentos más tensos del reality se dio cuando el argentino contó que le regaló un anillo de su abuelo a la progenitora de la peruana. “Ojo que no soy macumbera”, se le escucha decir a la señora, quien fue acusada por Mimi Alvarado de dedicarse a la magia negra.

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¿Qué se mostrará en la segunda temporada de 'Los Tinelli'?

Los nuevos episodios del reality de Marcelo Tinelli en Prime Video llegan en medio de importantes cambios para la familia. Uno de ellos es la venta de su propiedad en Punta del Este, una vivienda con un fuerte valor sentimental para el clan y cuya comercialización se produjo en un escenario de dificultades financieras para el creador de 'Showmatch'.

La producción también abordará otro de los temas que generó gran repercusión alrededor de la familia: la ausencia de Juana Tinellien esta segunda temporada. Su alejamiento genera interrogantes y expone nuevas tensiones internas.

A esto se suma la denuncia vinculada con amenazas recibidas por la hija menor del conductor, un episodio que aumentó la presión sobre la familia y tuvo fuerte impacto mediático. En medio de este escenario, Marcelo Tinelli reconoce atravesar una etapa en la que siente que ha perdido parte del control sobre los acontecimientos y sobre la historia familiar que se muestra públicamente.

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