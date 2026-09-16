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Magaly Medina admite en vivo que no tiene noticias para su programa y toma radical decisión: “Tengo que hacer hora”

La presentadora Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al revelar que no tenía noticias para presentar durante la noche del miércoles 16 de septiembre en su programa 'Magaly TV: la firme'.

Magaly Medina actualmente no está gozando de un buen rating como años atrás. Foto: ATV.
Magaly Medina actualmente no está gozando de un buen rating como años atrás. Foto: ATV.
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La edición del miércoles 16 de septiembre de 'Magaly TV: la firme' arrancó de manera inusual para la polémica conductora Magaly Medina. Durante los primeros minutos de su programa, no se hizo problemas en admitir que no tenía noticias para presentar al público.

Ante esta situación, se vio obligada a tomar una radical decisión para entretener a sus fieles televidentes: bailar durante más tiempo de lo habitual, pese a llevar tacones de aguja y un elegante vestido rojo.

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Magaly Medina revela que no tiene noticias para su programa del miércoles

"Hola, buenas noches. Es que no hay notas hoy día, ¡tengo que hacer hora!", expresó entre risas Magaly Medina luego de terminar agitada tras su extenso baile al inicio de su programa de ATV. La conductora tomó con humor la particular situación y volvió a señalar. "No va a alcanzar el tiempo", al parecer luego de recibir la indicación de su productor de que no continúe bailando.

Después, Magaly Medina interactuó con su equipo de producción sobre la posibilidad de realizar un detrás de cámara de su programa, propuesta que no tomó con mucho agrado. "No, porque la gente puede desdibujarse de mi persona", señaló la conductora.

De inmediato, le preguntó a su productor qué habría en el programa de esa noche y se rio al no obtener respuestas. "¿Vamos a un corte o seguimos bailando?", expresó Medina antes de leer una mención publicitaria y mandar a comerciales.

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¿Qué noticias presentó Magaly Medina en su programa del miércoles 16 de septiembre?

Magaly Medina inició su espacio con la nueva saliente del cantante John Kelvin, quien estuvo en ATV para pasar una prueba para el reality 'Combate'. Luego, presentó un informe sobre la denuncia contra el escultor peruano 'Mamanka', acusado de abuso contra una joven colombiana.

También mostró imágenes de la pedida de mano que 'Tomate' Barraza le hizo a su novia venezolana y abordó la demanda de Alejandra Baigorria. Para finalizar, emitió un informe sobre la novia del exfutbolista Claudio Pizarro y revivió las imágenes de la pelea entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.   

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