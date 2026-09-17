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Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla sorprenden al revelar que fueron convocados por 'Combate' en medio de casting abierto al público

Tras el casting de 'Combate', en el que participaron miles de jóvenes, los influencers Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla generaron reacciones al hablar sobre sus convocatorias.

Casting de 'Combate' convocó recibió a cerca de 5.000 participantes.
Casting de 'Combate' convocó recibió a cerca de 5.000 participantes.Foto: composición LR/Instagram/ATV
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El regreso de 'Combate' a la televisión peruana tras casi ocho años de ausencia continúa generando expectativa. Sin embargo, mientras miles de jóvenes acudieron al casting abierto por ATV para intentar convertirse en los nuevos rostros del reality, tres figuras conocidas en redes sociales sorprendieron al revelar que ya tuvieron contacto con la producción.

Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla confirmaron que recibieron llamadas relacionadas con el programa. Sus declaraciones abrieron interrogantes entre los seguidores sobre el proceso de selección para la nueva temporada.

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Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla confirman que fueron convocados por 'Combate'

MacBridde fue puesto en evidencia durante una transmisión de 'NAQO', luego de que sus compañeros comentaran que lo habían visto en el casting de 'Combate'. El streamer guardó silencio y, ante la pregunta de si el tema era secreto, confirmó que no debía hablar al respecto. “Sí, me cag... un poquito”, declaró entre risas.

Agus Padilla, también conductora de 'NAQO', contó en esa línea que rechazaría una propuesta de 'Combate' por ahora debido al tiempo que le demandaría. “La razón por la que no lo aceptaría, por lo menos no en este momento, es porque me sacaría bastante tiempo del día”, explicó la uruguaya. Al ser consultada sobre si recibió una llamada, respondió afirmativamente.

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En el caso de Gia Meier, la respuesta fue igualmente directa. Tras ser consultada sobre si había recibido una llamada para audicionar, la hija de Christian Meier respondió: “Es verdad”. La confirmación causó sorpresa entre quienes seguían la transmisión del canal de Zaca TV, aunque tampoco significa que ya tenga un puesto asegurado en el programa o que haya asistido al casting.

El casting de 'Combate' convoca a miles de jóvenes

Las revelaciones se producen pocos días después del multitudinario casting presencial de ATV. Según la información difundida por Magaly Medina, alrededor de 5.000 personas llegaron al canal para buscar una oportunidad en el regreso de 'Combate', un formato que marcó una etapa importante de la televisión peruana.

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La convocatoria coincidió además con la polémica generada por Said Palao, quien mostró un comprobante por S/35.400 correspondiente a su participación en 'Esto es Guerra' durante agosto de 2026. La cifra llamó la atención y se relacionó con el enorme interés por el casting. De hecho, la ‘Urraca’ vinculó la convocatoria con los ingresos revelados por Palao y comentó: “Desde que Said dijo que ganaba S/35.00, medio país quiere convertirse en guerrerito o en combatiente”.

En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre si algunos integrantes de la nueva temporada ya habrían sido elegidos independientemente del casting. No obstante, hasta el momento, ATV no ha presentado una lista oficial de participantes, y Marisol Crousillat aseguró que el elenco todavía se encuentra en evaluación. Además, la productora, en su momento, mencionó que buscaban contactar a personas con experiencia en realities pero también a nuevos rostros.

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