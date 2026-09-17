Diana Sánchez descarta regresar a 'Combate' como participante y revela su importante razón: "Ya estamos viejos"

Diana Sánchez descarta por completo volver a ‘Combate’ como participante. El regreso del programa a la televisión, tras casi ocho años de ausencia, despertó la emoción de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si algunos de los rostros históricos formarían parte de esta nueva temporada. Uno de los nombres que más sonó fue el de la expresentadora de ‘Yo soy’, quien se convirtió en una de las figuras más populares del recordado formato de ATV.

En medio de las expectativas, la influencer conversó con Magaly Medina en su podcast y descartó la posibilidad de volver a ser una chica reality. Durante la charla, explicó sus motivos y reveló las consecuencias físicas que le dejaron las exigencias de la competencia.

Diana Sánchez revela por qué no volverá a ‘Combate’

La popular ‘Urraca’ fue directa al preguntarle a Diana Sánchez si aceptaría participar nuevamente en un reality de competencia. La respuesta de la exintegrante de ‘Combate’ fue contundente. “No porque ya está la artritis, las frotaciones. Estamos viejos, Magaly”, declaró. Con ello, dejó claro que el paso de los años y las secuelas físicas que arrastra hacen inviable un eventual regreso al programa.

Pero su respuesta no quedó ahí. Sánchez, recordada por su agilidad y energía durante las competencias, también contó algunos de los estragos que sufrió durante su paso por el reality. “Yo tenía 22 años cuando hice 'Combate'. De toda maneras, el cuerpo es distinto. Ahí, en 'Combate', me lesioné como 40 veces”, admitió.

Las declaraciones de la comunicadora generaron reacciones entre los seguidores del histórico programa, que marcó una etapa en la televisión peruana y abrió el camino para los realities de competencia que llegaron después, entre ellos ‘Esto es guerra’.

Por ahora, se desconoce quiénes integrarán la llamada nueva generación de ‘Combate’. Sin embargo, algunos nombres ya comenzaron a sonar luego de que varios influencers confirmaran que recibieron contacto de la producción en medio del multitudinario casting abierto al público. Entre ellos figuran la uruguaya Agus Padilla, el artista MacBridde y la influencer Gia Meier, hija del cantante Christian Meier.