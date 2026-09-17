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Madre de Hugo García sorprende al darle "like" a comentarios en contra de Isabella Ladera y desata rumores sobre su relación

La reacción de Fabiola Silva, madre de Hugo García, generó cuestionamientos sobre su vínculo con la modelo venezolana Isabella Ladera, quien hace poco dio a luz a su primer hijo con el influencer.

La madre de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto, fruto de su relación entre el exchico reality e Isabella Ladera.
La madre de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto, fruto de su relación entre el exchico reality e Isabella Ladera.Foto: composición LR/Instagram/HOLA!
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La madre de Hugo García, Fabiola Silva, llamó la atención en redes sociales después de dar “like” a algunos comentarios de usuarios que cuestionaban a Isabella Ladera. La situación generó comentarios sobre la relación entre ambas, sobre todo porque ocurrió en medio del reciente encuentro de la madre del exchico reality con la influencer venezolana y su nieto Koa.

El episodio, además, ocurre tras la polémica que rodea a Hugo e Isabella por las publicaciones que ambos compartieron tras la boda de Mafer Neyra, expareja del modelo, quien se casó con el comunicador Ernesto Cabieses.

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Madre de Hugo García reacciona a comentarios sobre Isabella Ladera

Según informó ‘Amor y Fuego’, Fabiola Silva dio “like” a dos comentarios relacionados con Isabella Ladera que dejaron los usuarios en una publicación de Hugo García, donde a la madre del influencer se le aprecia muy sonriente mientras sostenía en brazos a su nieto. Uno de ellos señalaba: “Ella lo carga mejor que su propia mamá”. El otro cuestionaba: “¿Y la nuera? Enseñando las chichis”. Las interacciones no pasaron desapercibidas, debido a que provenían de la madre del ex participante de ‘Esto es guerra’.

Aunque el modelo publicó una fotografía en la que aparece junto a su madre y la influencer durante un desayuno familiar, esta situación despertó especulaciones sobre el vínculo entre nuera y suegra, y recordó la vez que Silva descartó con firmeza que existiera un romance entre su hijo y la venezolana, poco antes de que ellos lo hicieran oficial. “Hugo no está en ninguna relación. Son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, hay una relación de apoyo, pero no una relación sentimental”, declaró en ese entonces.

Los rumores también aparecieron pocos días después de la boda de Mafer Neyra con Ernesto Cabieses. Mientras la influencer celebraba su matrimonio, Hugo García publicó en Instagram “Por fin llegó el día. 12.09”, acompañado de un corazón. Más tarde, escribió en Threads: “Sé feliz”. La coincidencia provocó que algunos usuarios interpretaran sus mensajes como una referencia a su expareja. Isabella Ladera, en ese contexto, compartió publicaciones que fueron interpretadas como una posible reacción a las palabras de Hugo, aunque tampoco confirmó esos señalamientos.

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