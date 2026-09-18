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Política

Liceo Naval: Cámara de Diputados citará a autoridades del colegio tras denuncia de agresión sexual

El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar y la Marina de Guerra separó a la directora, un docente y un entrenador del centro.

Liceo Naval: Cámara de Diputados citará a autoridades del colegio tras denuncia de agresión sexual
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La Comisión de Inclusión Social de la Cámara de Diputados citará a las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise luego de la denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor de 16 años que habría sido cometida por un grupo de 10 estudiantes de secundaria cuando estaban en un bus del centro educativo. La presidenta de este grupo de trabajo, Flor Meza (Fuerza Popular), cuestionó el comunicado de respuesta del centro educativo frente al caso.

Meza señaló que el comunicado emitido por el colegio "deja que desear" y confirmó que las autoridades de la institución educativa serán convocadas para explicar las acciones adoptadas tras la denuncia. "De todas maneras lo vamos a hacer", dijo la diputada.

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Asimismo, la congresista indicó que su grupo de trabajo asumirá el seguimiento de este caso y de otros considerados prioritarios. Para ello, precisó que se gestionará un plan conjunto entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Congreso.

La parlamentaria también anunció que se reforzará la fiscalización del cumplimiento de la Ley 29719, norma que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar y contempla la incorporación de profesionales de psicología en las instituciones educativas.

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Fiscalía abrió investigación por denuncia contra menor

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar por la denuncia. Como parte de las diligencias, se dispuso que la víctima brinde su declaración mediante entrevista única en modalidad de cámara Gesell.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y establecer las responsabilidades que correspondan. Al tratarse de una investigación en curso, la denuncia tiene carácter presunto.

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La Marina separó a directora, docente y entrenador

Tras conocerse la denuncia, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise.

La institución castrense expresó su rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes.

La citación de las autoridades del colegio permitirá a la Comisión de Inclusión Social conocer las medidas adoptadas por la institución y el seguimiento que se realiza al caso mientras continúan las investigaciones fiscales.

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