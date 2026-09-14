Papá de Mario Hart sorprende al referirse a Korina Rivadeneira con inesperado adjetivo tras controvertida separación
Korina Rivadeneira reveló una publicación de Mario Hart Potestá, padre de Mario Hart, después de su controvertida separación y mostró cómo se refiere a ella tras los videos sobre su hijo.
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Recientemente, Korina Rivadeneira impactó al público al hacer públicas las dificultades en su relación con Mario Hart, incluyendo acusaciones hacia él por haberla presionado a trabajar durante su embarazo. Mario Hart Potestá, padre del conocido piloto, causó revuelo al dirigirse hacia su exnuera en redes sociales usando un calificador inesperado. ¿Cómo la llamó?
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Padre de Mario Hart asombra al hablar sobre Korina Rivadeneira tras la separación conflictiva
Korina Rivadeneira se vio envuelta en críticas cuando decidió revelar los difíciles momentos que atravesó con Mario Hart, desde sus problemas económicos hasta su insistencia en que ella trabajara. Según Korina, Mario no mostró consideración alguna.
No obstante, Mario defendió sus acciones argumentando que siempre apoyó sus decisiones, incluyendo su deseo de trabajar durante una oferta actoral, que era un sueño para ella, aunque le restaba tiempo con su hija.
Este relato sorprendió a la familia de Mario, quien durante años había tratado a Korina con cariño. Luego de la controversia y de una aparición juntos en el cumpleaños de su hija, se dio a conocer algo inesperado por parte de la propia Korina.
El padre de Mario compartió una foto con su esposa celebrando su cumpleaños solos, sin presencia de sus hijos, pero etiquetó a Korina, tratándola de manera impensada: como si fuera una hija.
Papá de Mario Hart deja en shock al dirigirse a Korina Rivadeneira con impensado calificativo tras polémica separación
“Y así concluyó mi cumpleaños número 65, pero como buen Virgo, alejado del bullicio, en el paraíso de Colán. Cuidado por mi esposa, ya que todos los hijos coincidieron en el extranjero (Mario, Kori, Kari, Igor, Barbie, Ian, Sabri, Sergio)”, escribió en Instagram, incluyendo a Korina, lo cual demuestra que sigue siendo acogida como parte de la familia.
Después de este gesto sensibilizador, Rivadeneira compartió la publicación en sus historias de Instagram, mostrando la buena relación que aún conserva con la familia de Mario.