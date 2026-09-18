Continúan las tensiones entre Edson Dávila y el entorno de Gisela Valcárcel. En esta oportunidad, Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, defendió a su suegra y lanzó una revelación sobre el conductor que generó expectativa en el medio.

Las declaraciones del hermano de Michelle Alexander fueron respaldadas por la propia Ethel y causaron sorpresa en el set de ‘Sin +Q Decir’, en medio del conflicto mediático que persiste con el recordado ‘Giselo’, quien recientemente negó que Valcárcel haya sido su madrina en la televisión.

Julián Alexander expone secreto detrás del talento de Edson Dávila

En pleno podcast en vivo, no pasó desapercibido un mensaje de Julián Alexander sobre las últimas afirmaciones de Dávila, quien sostuvo con firmeza que “factura con talento”. Frente a esas palabras, el esposo de Ethel puso en duda la versión de ‘Giselo’ y aseguró que los chistes que contaba en ‘América Hoy’ le eran dictados a través de un dispositivo electrónico por el entonces productor del programa.

“¿Factura con talento? Yo siempre escuché, durante años, que Armando le soplaba los chistes por el i-ear. Y no lo digo yo, lo ha dicho Ric la Torre y también varios invitados más de ese programa", comentó.

Ethel Pozo confirmó las declaraciones de Julián y subrayó que se trataba de una práctica conocida por quienes asistían al set. “Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando Tafur. Lo que estoy diciendo es lo que todas las personas que han ido a América Hoy saben”, declaró.

La hija de Gisela Valcárcel incluso aseguró que el propio conductor admitía esa situación, aunque defendía su capacidad. “Cuando lo hablábamos con Edson, lo asumía. Todos lo saben. Él decía que, si bien le decían los chistes, había un talento innato para decirlos en tiempo simultáneo. Al único que se le dictaba era a él”, sentenció Pozo.

Las revelaciones sacudieron el podcast ‘Sin +Q Decir’, donde los conductores ironizaron sobre si ‘Giselo’ era un “muñeco ventrílocuo” y se sorprendieron al descubrir que sus ocurrencias no eran fruto de la espontaneidad, sino de un guion dictado por su exproductor.