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Hermano de Alejandra Baigorria lanza contundente mensaje contra Mario Hart y lo llama “vividor” frente a todos: “Lo sé de primera mano”

Sergio Baigorria sorprendió al lanzar una fuerte acusación contra Mario Hart, luego de varios años en los que el piloto mantuvo una relación con la empresaria Alejandra Baigorria.

Sergio Baigorria es el encargado de los negocios de su hermana Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Instagram.
Sergio Baigorria es el encargado de los negocios de su hermana Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Instagram.
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Sergio Baigorria, mano derecha de su hermana Alejandra Baigorria en sus negocios, ha generado reacciones en las redes sociales al llamar “vividor” a Mario Hart, exnovio de la empresaria. Esto ocurrió luego de que se expusiera que el piloto dividía 50/50 los gastos durante su matrimonio con la venezolana Korina Rivadeneira.

Los hechos se suscitaron luego de que la influencer Alexandra Chávez criticara al exchico reality a través de un video en TikTok por la manera en que dividía los gastos con la modelo. Sin embargo, nadie imaginaba que en la caja de comentarios aparecería el hermano de Alejandra Baigorria para lanzar una dura acusación contra quien fue su excuñado.

Comentario de Sergio Baigorria contra Mario Hart. Foto: Instagram.

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Sergio Baigorria tilda de vividor a Mario Hart

“Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”, escribió Sergio Baigorria desde su cuenta oficial de Instagram en la publicación donde se criticaba a Mario Hart. No obstante, cerró su comentario colocando un emoji de una carita riendo, lo que dejó entrever que su mensaje habría sido una broma.

Los usuarios quedaron sorprendidos al ver la manera en que el hermano de Alejandra Baigorria se expresó sobre el exchico reality, pues pensaban que ambos mantenían una buena relación después de varios años en los que fueron familia.

“Qué fuerte”, 'Ahora salen todos a decir que es un vividor si lo de ellos fue hace años', 'Vividor eres tú', fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. Otros, incluso, etiquetaron las cuentas de Alejandra y Mario a la espera de un pronunciamiento de ambos.

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¿Por qué Alejandra Baigorria y Mario Hart terminaron?

En 2010, Mario Hart y Alejandra Baigorria eran una de las parejas más admiradas y estables de la televisión peruana. Eran las figuras del reality 'Combate' y gozaban de mucha popularidad. Sin embargo, cuatro años después ambos anunciaron el fin de su romance.

Según contó en entrevistas pasadas, la empresaria afirmó que el piloto tenía objetivos diferentes y que no estaba listo para casarse ni tener hijos debido a su inmadurez.

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