Magaly Medina contra Alejandra Baigorria tras rechazo de su querella: "Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate"

Magaly Medina dedicó parte de la edición de ‘Magaly TV: La Firme’ de este 17 de setiembre a comentar la resolución emitida por el 17.º Juzgado Penal Unipersonal, que rechazó la querella presentada en su contra por Alejandra Baigorria. La conductora no solo destacó el resultado del proceso, sino que puso especial énfasis en los argumentos desarrollados por el magistrado y en la interpretación que hizo de estos respecto al ejercicio de la libertad de expresión.

La periodista señaló que el contenido de la resolución le llamó particularmente la atención, debido a que, según su lectura, el juez establece una diferencia entre una opinión y una afirmación que puede ser considerada como un hecho susceptible de verificación. “Yo no sé cómo funciona la justicia en este país”, comentó inicialmente Magaly, antes de referirse a los fundamentos incluidos en el documento judicial.

La conductora incluso consideró que la resolución debería ser revisada por otros magistrados al momento de analizar casos relacionados con el trabajo periodístico y la libertad de expresión. “Deberían leerlo como una Biblia”, afirmó al destacar los argumentos expuestos por el juez.

Magaly Medina califica resolución como una “lección de ética profesional”

Para Magaly Medina, los fundamentos de la resolución representan una enseñanza relevante para quienes ejercen labores en los medios de comunicación, principalmente porque aborda los criterios relacionados con el derecho a emitir opiniones y comentarios cuando se informa sobre situaciones que involucran a personajes públicos.

“Una lección de ética profesional”, calificó la periodista al referirse al documento judicial.

La conductora también hizo hincapié en que la resolución fue emitida por un juez de primera instancia. En ese sentido, manifestó su sorpresa al encontrar en el documento argumentos que, desde su perspectiva, evidencian un conocimiento de las normas relacionadas con la libertad de prensa.

“Me sorprendió y me alegró que un juez de primera instancia conozca el Código Penal relacionado con la libertad de prensa”, sostuvo Magaly Medina durante su programa.

Magaly recuerda las imágenes de Said Palao en un yate

Mientras defendía su posición sobre la libertad de expresión, Magaly Medina recordó los hechos que dieron origen a parte de sus cuestionamientos contra Said Palao, pareja de Alejandra Baigorria. La conductora volvió a mencionar las imágenes que fueron difundidas en su programa y que mostraban al empresario durante una despedida de soltera realizada en un yate en Argentina.

“Mi gran pecado, gran delito, gran ilícito fue mostrar a Said Palao divirtiéndose, faltándole el respeto en un yate en Argentina junto a sus amigotes en una despedida de soltera con chicas que contrataron para ese evento”, sostuvo la presentadora.

De esta manera, Magaly Medina defendió nuevamente los comentarios que realizó a partir de las imágenes difundidas en su programa y cuestionó que sus opiniones puedan ser interpretadas como una vulneración de derechos cuando se trata de personajes con exposición pública.

Magaly Medina: “Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad”

La conductora también aprovechó el momento para referirse a las reacciones que suelen generar sus cuestionamientos y críticas hacia personajes de la farándula. Según señaló, existen personas que no estarían dispuestas a aceptar que sus acciones sean expuestas públicamente o cuestionadas en televisión.

“Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad en su cara”, manifestó Magaly Medina.

Posteriormente, la periodista lanzó una pregunta dirigida a quienes, desde su perspectiva, tienen dificultades para afrontar los cuestionamientos que reciben debido a su exposición pública.

“¿Por qué les duele tanto afrontar la verdad?”, expresó.

Con estas declaraciones, Magaly Medina volvió a defender su derecho a emitir opiniones y críticas sobre personajes públicos y destacó los argumentos incluidos en la resolución judicial que rechazó la querella presentada por Alejandra Baigorria.