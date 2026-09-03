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Expareja de ‘Tomate’ Barraza lo denuncia por agresión, acoso y hostigamiento y revela los terribles momentos que vivió

Ingrid Mijares, expareja de 'Tomate' Barraza y exintegrante de Los Barraza, narró los presuntos episodios de violencia y aseguró que el cantante también habría intentado perjudicarla laboralmente.

Ingrid Mijares acusó a Tomate Barraza de presunta violencia física y psicológica y reveló que recibió amenazas después de presentar su denuncia.
Ingrid Mijares acusó a Tomate Barraza de presunta violencia física y psicológica y reveló que recibió amenazas después de presentar su denuncia. | Instagram | Composición LR
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'Tomate' Barraza vuelve a estar en medio de la polémica. Ingrid Mijares, quien fue vocalista de Los Barraza y aseguró haber mantenido una relación sentimental con el cantante entre 2021 y 2024, presentó una denuncia en su contra por presuntos actos de violencia física y psicológica, además de acoso y hostigamiento. El caso salió a la luz luego de que el artista oficializara a Roscarlys como su nueva pareja.

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Ingrid Mijares acusa a 'Tomate' Barraza de presunta agresión

‘Magaly TV: La Firme’ tuvo acceso al documento presentado por Mijares y dio a conocer parte de su declaración. En ella, la cantante describe uno de los momentos más graves que habría vivido con Barraza tras salir juntos de una discoteca.

Exintegrante de orquesta denuncia a ‘Tomate’ Barraza por abuso físico y hostigamiento

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Mijares sostuvo que el episodio ocurrió dentro del vehículo del cantante y aseguró haber sido agredida. “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”, se lee en el documento difundido por el programa de Magaly Medina.

La exintegrante de Los Barraza también recordó otro incidente ocurrido en 2024 que habría contribuido al quiebre definitivo de la relación. De acuerdo con su testimonio, 'Tomate' fue a recogerla a su domicilio y puso el vehículo en marcha cuando ella todavía intentaba subir, lo que ocasionó que estuviera cerca de caer.

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Tras terminar la relación y alejarse de la agrupación, los problemas habrían continuado. La cantante afirma en su denuncia que su expareja habría intervenido para impedir que consiguiera nuevas oportunidades laborales e incluso habría ofrecido sus servicios a un precio menor ante empresarios para que no la contrataran.

“El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en la declaración mostrada por 'Magaly TV: La Firme'.

Ingrid Mijares revela amenazas y asegura que tuvo que mudarse

Mijares también manifestó estar preocupada por lo sucedido después de presentar su denuncia en abril de este año. Según contó, comenzó a recibir amenazas y sus datos personales fueron difundidos en redes sociales. Además, señaló que su número telefónico apareció en publicaciones en las que se aseguraba que ofrecía servicios íntimos.

La situación habría llegado a tal punto que la cantante decidió cambiarse de vivienda. Al explicar por qué optó por denunciar, Mijares aseguró que tomó la decisión al considerar que las acciones en su contra estaban afectando su vida. “Realmente si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó.

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