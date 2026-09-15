Hermano de Giancarlo 'Flaco' Granda acusado de golpear brutalmente a anciano de 71 años: revelan video del ataque en Surco
La víctima de 71 años terminó con lesiones en el rostro y las manos tras golpiza. Pruebas apuntan contra Pablo Rodríguez Granda, hermano del periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda.
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Un violento episodio ocurrido en Surco ha puesto en el centro de la polémica a Pablo Rodríguez Granda, medio hermano del periodista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda. Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas por ‘Arriba mi gente’, muestran cómo agrede violentamente a un vigilante de 71 años, hecho que rápidamente desató la indignación vecinal.
El ataque se originó tras una discusión por un vehículo estacionado cerca de una cochera. Lo que parecía un altercado menor terminó convirtiéndose en una golpiza que dejó al adulto mayor con heridas en el rostro y las manos.
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Hermano del ‘Flaco’ Granda involucrado en brutal golpiza a adulto mayor
Según el testimonio de la dueña del vehículo, ella había estacionado su unidad por unos minutos en la zona y el vigilante le indicó que podía dejarla allí momentáneamente. Al regresar, la mujer encontró a Rodríguez discutiendo con el trabajador y lanzando pintura blanca sobre el parabrisas y el capó. “No quiero ver nunca más la porquería de tu carro”, le habría dicho el sujeto.
El enfrentamiento escaló cuando el vigilante intentó dialogar. Rodríguez lo empujó y lo golpeó repetidamente hasta derribarlo. Un testigo relató: “Lo empuja y lo empieza a golpear, a tirar puñetes y me quedé así atónito. Y el señor cae al piso y el piso lo sigue golpeando y después de unos 15 o 20 segundos que lo estaba agrediendo, ya llegaron personas que caminaban por ahí o estaban en los autos que bajaron para poder separarlos”.
Vecinos y el propio ‘Flaco’ Granda intervinieron para detener la paliza. Otro testigo señaló: “Ha venido la policía porque, obviamente, el señor estaba todo sangrado, la nariz, el dedo estaba como que rajado”. El adulto mayor fue identificado como Alfredo Echevarría, quien llevaba menos de tres meses trabajando como vigilante en el edificio. Una ambulancia lo trasladó a un centro médico, donde recibió atención y posteriormente acudió a realizar la denuncia policial.