Luis Arce deja la cárcel tras una orden judicial que exige atención médica para tratar su cáncer

Luis Arce salió de la cárcel de San Pedro y fue trasladado al Hospital Arco Iris por orden judicial para recibir atención especializada

Luis Arce salió de la cárcel de San Pedro y fue trasladado al Hospital Arco Iris por orden judicial para recibir atención especializada AFP

Luis Arce dejó la cárcel de San Pedro, en La Paz, tras una orden judicial que dispuso su traslado inmediato a un centro especializado con el fin de recibir atención por el cáncer que padece. El exmandatario de Bolivia fue llevado en una ambulancia al Hospital Arco Iris, donde médicos realizarán una evaluación integral de su estado de salud.

La decisión fue adoptada luego de una acción de libertad presentada por familiares del expresidente. El fallo establece su internación inmediata y dispone condiciones para garantizar la atención médica mientras permanece bajo custodia. Su abogado, Fernando Rivadeneira, explicó que la resolución exige que Arce permanezca hospitalizado hasta recibir el alta médica.

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La directora del Hospital Arco Iris, Yael Cazón, informó que el exgobernante ingresó estable y quedará bajo supervisión de especialistas en medicina interna, oncología, nefrología, urología y cardiología. Las primeras evaluaciones podrían extenderse entre 72 horas y 5 días.

Abogado denuncia falta de controles

Rivadeneira afirmó que Luis Arce no tuvo una revisión médica desde su ingreso al penal, pese a que una indicación emitida en octubre establecía controles cada seis meses. El abogado manifestó su preocupación por la posibilidad de que la enfermedad haya sufrido cambios durante ese periodo.

"Arce no se ha sometido a una revisión médica desde que fue detenido", declaró Rivadeneira a EFE. Según su versión, la defensa pidió tras el inicio de la detención autorización para que el exjefe de Estado acudiera a sus controles, pero el permiso no fue concedido.

El expresidente tiene además una enfermedad renal. Su cáncer fue diagnosticado en 2017, cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales. De acuerdo con su defensa, médicos bolivianos llegaron entonces a desahuciarlo, pero un tratamiento posterior en Brasil permitió controlar la enfermedad.

La resolución también ordenó que un juez de garantías convoque una audiencia para revisar la situación jurídica del exmandatario y evaluar las medidas cautelares que pesan sobre él.

Luis Arce permanece bajo detención preventiva desde diciembre por una investigación vinculada con su etapa como ministro de Economía. La Fiscalía lo acusa de autorizar la transferencia de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron fallidos.

Además, enfrenta una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas junto con su hijo mayor, Marcelo, quien permanece detenido preventivamente en Santa Cruz. Rafael y Camila, otros dos hijos del exmandatario, también figuran en el proceso.

Oposición cuestiona privilegios en el caso Arce

El viceministro de Transparencia, Yamil García, cuestionó que la decisión sobre el traslado haya sido emitida por un juez de Santa Cruz, mientras el proceso contra el exmandatario se tramita en La Paz.

El diputado Diego Brañez además pidió que el caso se realice sin privilegios. “La justicia debe actuar de manera pronta, oportuna y sin presiones políticas, con igualdad ante la ley”, sostuvo.