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Christian Domínguez revela si apoya o no la faceta de su hija Camila como Miss Teen Supreme 2026 y le hace fuerte exigencia

Christian Domínguez comentó que respalda la carrera artística de su hija Camila Domínguez, tras ser elegida para representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026, pero con una condición. 

El cantante Christian Domínguez apoya a su hija Camila en su participación en el Miss Teen Supreme 2026, destacando que su carrera artística no afecta sus estudios. Fotos: Instagram/América TV
El cantante Christian Domínguez apoya a su hija Camila en su participación en el Miss Teen Supreme 2026, destacando que su carrera artística no afecta sus estudios. Fotos: Instagram/América TV
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El cantante Christian Domínguez sorprendió al apoyar la carrera artística de su hija Camila, quien fue elegida para participar en el Miss Teen Supreme 2026, y destacó su desarrollo personal al notar que el certamen de belleza no ha interferido con sus estudios. "Estoy muy contento por ella, porque está logrando lo que ella quiere, sin descuidar lo que para ella es prioridad que son los estudios", expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional para el programa +Espectáculo durante la Teletón 2026.

Domínguez, quien celebró su reciente cumpleaños junto a Karla Tarazona, aseguró que respaldará la trayectoria profesional de Camila en los ámbitos que desee desenvolverse, siempre que ella esté enfocada en su formación académica. "Estoy contento por su elección, la estoy apoyando y le dije que mientras no se interponga con sus estudios, todo bien", comentó el cumbiambero.

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Christian Domínguez prepara una colaboración junto a su hija

El esposo de Karla Tarazona sugirió una posible colaboración musical junto a su hija y a su sobrina Mariagracia Mora. El artista detalló: "Ahora con el tema del miss, está que se parte en cuatro, y seguramente cuando pase esto, le van a escuchar cantar. De todas maneras, en algún momento va a salir a cantar".

Domínguez, quien se mostró en contra del encuentro entre Ethel y Magaly, podría dejar la cumbia por un momento para adentrarse al género de la balada, gusto musical en el que Camila desea desenvolverse como cantante y que lo adquirió de él. "Tenemos muchos planes y más adelante no descarto hacer un feat con ella de un tema romántico. A ella le gustan mucho las baladas, ella es como su padre, le agradan las baladas", añadió.

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Camila Domínguez reacciona a los escándalos de su padre

Meses atrás, el cantante declaró estar avergonzado de las polémicas que protagonizó en el pasado, las cuales lo motivaron a entablar comunicación con su hija: "Hablar con mi hija ha sido lo más duro y fue lo primero que hice, tuve que tomar fuerzas para eso, fue muy doloroso, muy doloroso", manifestó para 'Amor y fuego'.

A su vez, Domínguez, solicitó a los medios de espectáculo no relacionar a su familia en los escándalos en los que estuvo envuelto. "Lo único que les pediría a las personas es que no se metan con mis hijos o con mis padres, no tienen nada que ver".

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