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Exesposa de Erick Elera reaparece y sorprende al agradecer a Allison Pastor por ayudar a su hija a cumplir sus sueños: “Gracias Alli y Erick”

Analía Rodríguez se refirió públicamente a la chica reality Allison Pastor, actual novia del padre de su hija, Erick Elera.

Analía Rodríguez fue la primera esposa de Erick Elera. Foto: Composición LR/Instagram.
Analía Rodríguez fue la primera esposa de Erick Elera. Foto: Composición LR/Instagram.
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Analía Rodríguez es la exesposa del actor Erick Elera, con quien contrajo matrimonio en dos mil doce y se separó tres años después. Fruto de su relación nació su hija Flavia Elera, quien actualmente convive con su padre y su madrastra, la chica reality Allison Pastor.

Ahora, la hija del popular Joel Gonzales de 'Al fondo hay sitio' apareció en el programa 'Mande quien mande' para expresar su deseo de convertirse en actriz de Broadway. Señaló que su sueño está cerca de iniciar, ya que recibe el apoyo de Allison Pastor, quien está buscando opciones para que la joven pueda prepararse en los Estados Unidos.

Flavia Elera cuenta con 13 años. Foto: América TV.

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Analía Rodríguez agradece públicamente a la novia de su exesposo

Sin embargo,Analía Rodríguez estaba viendo el programa de América TV y la presentación de su hija ante las cámaras. Ante ello, no dudó en agradecer el gesto de Allison Pastor y del padre de su niña, Erick Elera, por el apoyo que ambos le están brindando a Flavia. "Gracias, Alli y Erick", escribió la exmodelo en sus redes sociales.

Además, también celebró ver por primera vez a su pequeña en televisión. "Mi bebé hermosa en la TV. Bailas hermoso, mi amor. Dios cumpla todos tus sueños. Ya él te dio todo el talento", compartió Analía, junto con una imagen de la presentación de Flavia Elera.

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Hija de Erick Elera revela que Allison Pastor es como su segunda madre

Uno de los momentos más emotivos de la presentación de Flavia Elera ocurrió cuando reveló que considera a Allison Pastor como una segunda mamá y que quiere mucho a la pareja de su padre.

Por su parte, la integrante de 'Esto es Guerra' expresó que conoce a la jovencita desde que tenía tres años, por lo que ambas han construido una relación cercana a lo largo del tiempo. Además, señaló que considera a Flavia como su hija mayor.

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