Influencer Zully revela que se sometió a cirugía de aumento de busto en Miami: “Me operé”

Zully es la de las creadores de contenido más populares de Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Zully es la de las creadores de contenido más populares de Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

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Zully, la popular tiktoker peruana, se encuentra en Miami, Estados Unidos, creando contenido para sus redes sociales. Sin embargo, también aprovechó su estadía para someterse a una cirugía de aumento de busto.

La influencer documentó todo el proceso, desde su ingreso al quirófano hasta los primeros días de su recuperación. Todo ello lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde sorprendió a sus seguidores por la decisión que tomó a sus 21 años. "Me operé", escribió Zully y etiquetó a la clínica extranjera.

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Zully muestra el resultado de su cirugía de aumento de busto

En las imágenes que compartió Zully, se le observa sobre una camilla antes de ingresar al quirófano. Allí aparece con una bata quirúrgica, medias de compresión y un gorro, mientras juega con la cámara para disimular sus nervios.

Luego de la operación, que se realizó sin inconvenientes, la figura de la plataforma Kick mostró las primeras imágenes de su postoperatorio, luciendo su nueva figura mientras se encontraba en una silla de ruedas. Tenía puesta una faja postquirúrgica compresiva y un brasier quirúrgico de soporte.

En otra parte del registro, Zully, con un rostro desencajado, cuenta las dificultades que viene afrontando durante su recuperación, principalmente por el dolor que sentía en la zona de los senos. En ese momento, llevaba un drenaje quirúrgico en el pecho.

Sin embargo, los dolores fueron disminuyendo y, en el último video que compartió, se le vio desayunando con normalidad. Incluso se animó a grabar usando una bata de seda, un trend viral en el que bailó y mostró que la etapa más dolorosa de su recuperación ya quedó atrás.

Zully se casó con influencer mexicano tras tres meses de conocerse

Zully sorprendió al contraer matrimonio con el popular influencer mexicano 'Nando'. La boda se realizó en el distrito limeño de Ate, donde se hicieron presentes numerosos seguidores de la tiktoker nacional, así como importantes figuras de las redes sociales, entre ellas El Zein, Sideral, Suheyn Cipriani, Piero Arenas y muchos más.

Lo particular es que Zully decidió casarse con el extranjero pese a que solo llevaban tres meses de conocerse y no tuvo reparos en darle el sí. Sin embargo, horas después, arrojó el anillo que Nando le entregó y mostró su deseo de divorciarse. Toda la ceremonia se transmitió por la plataforma Kick.