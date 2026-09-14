HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Perú cae en ranking Prueba PISA y exdefensores en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Influencer Zully revela que se sometió a cirugía de aumento de busto en Miami: “Me operé”

La tiktoker peruana Zully impactó al mostrar cómo luce tras su cirugía y dejó sorprendidos a sus seguidores en las redes sociales.

Zully es la de las creadores de contenido más populares de Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Zully es la de las creadores de contenido más populares de Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Zully, la popular tiktoker peruana, se encuentra en Miami, Estados Unidos, creando contenido para sus redes sociales. Sin embargo, también aprovechó su estadía para someterse a una cirugía de aumento de busto.

La influencer documentó todo el proceso, desde su ingreso al quirófano hasta los primeros días de su recuperación. Todo ello lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde sorprendió a sus seguidores por la decisión que tomó a sus 21 años. "Me operé", escribió Zully y etiquetó a la clínica extranjera.

PUEDES VER: Tiktoker Zully impacta al contraer matrimonio con famoso streamer extranjero tras apenas 3 meses de conocerse

lr.pe

Zully muestra el resultado de su cirugía de aumento de busto

En las imágenes que compartió Zully, se le observa sobre una camilla antes de ingresar al quirófano. Allí aparece con una bata quirúrgica, medias de compresión y un gorro, mientras juega con la cámara para disimular sus nervios.

Luego de la operación, que se realizó sin inconvenientes, la figura de la plataforma Kick mostró las primeras imágenes de su postoperatorio, luciendo su nueva figura mientras se encontraba en una silla de ruedas. Tenía puesta una faja postquirúrgica compresiva y un brasier quirúrgico de soporte.

En otra parte del registro, Zully, con un rostro desencajado, cuenta las dificultades que viene afrontando durante su recuperación, principalmente por el dolor que sentía en la zona de los senos. En ese momento, llevaba un drenaje quirúrgico en el pecho.

Sin embargo, los dolores fueron disminuyendo y, en el último video que compartió, se le vio desayunando con normalidad. Incluso se animó a grabar usando una bata de seda, un trend viral en el que bailó y mostró que la etapa más dolorosa de su recuperación ya quedó atrás.

PUEDES VER: De vender medias a conquistar TikTok: Zully recuerda su duro pasado y confiesa por qué comenzó a trabajar desde los 13 años

lr.pe

Zully se casó con influencer mexicano tras tres meses de conocerse

Zully sorprendió al contraer matrimonio con el popular influencer mexicano 'Nando'. La boda se realizó en el distrito limeño de Ate, donde se hicieron presentes numerosos seguidores de la tiktoker nacional, así como importantes figuras de las redes sociales, entre ellas El Zein, Sideral, Suheyn Cipriani, Piero Arenas y muchos más.

Lo particular es que Zully decidió casarse con el extranjero pese a que solo llevaban tres meses de conocerse y no tuvo reparos en darle el sí. Sin embargo, horas después, arrojó el anillo que Nando le entregó y mostró su deseo de divorciarse. Toda la ceremonia se transmitió por la plataforma Kick.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hugo García lanza insólito mensaje mientras su exnovia Mafer Neyra celebraba su matrimonio: “Sé feliz”

Hugo García lanza insólito mensaje mientras su exnovia Mafer Neyra celebraba su matrimonio: “Sé feliz”

LEER MÁS
Australia prepara una ley que podría cambiar las redes sociales: los usuarios podrán desactivar el algoritmo y elegir qué quieren ver

Australia prepara una ley que podría cambiar las redes sociales: los usuarios podrán desactivar el algoritmo y elegir qué quieren ver

LEER MÁS
Farmear aura: el carisma en competencia, por Diego Alonso Sánchez

Farmear aura: el carisma en competencia, por Diego Alonso Sánchez

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025