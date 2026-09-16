¡No se quedó callada! Ethel Pozo respondió a las declaraciones de Edson Dávila, quien aseguró que Gisela Valcárcel le dio una oportunidad en televisión, pero aclaró que ‘nunca fue mi madrina’. La conductora calificó de ‘soberbia’ la actitud de su excompañero y dio su opinión en el programa de YouTube 'Sin + que decir'.

Pese a los comentarios expuestos por Edson Dávila, la hija de Gisela mantiene la esperanza de que el conductor de América Hoy reconozca el impacto de sus palabras y acciones. "Cómo cambia la gente. Yo creo que un día se va a dar cuenta lo que está haciendo. Ese no es el Edson que yo conocí", indicó el pasado martes 15 de septiembre.

Ethel Pozo le recuerda a Edson Dávila sus inicios en la TV

La conductora de 'Sin + que decir' narró cómo 'Giselo' se hizo conocido en televisión gracias a su madre. “Él bailaba en ‘El gran show’. Él imitaba a mi mamá en los ensayos y la gente se mataba de la risa. Obviamente, un día le dicen a mi mamá: ‘oye Gisela, acá hay un chico que te imita igualito’. Ella, un día al aire, lo saca y le dice: ‘tú me imitas’. Y cuenta Edson, además, que se puso súper nervioso”, explicó Pozo.

Asimismo, Ethel Pozo, quien se quebró por el comentario de su esposo sobre su infidelidad, comentó que Edson Dávila lanzó muchas indirectas en contra de ella: "Yo lo veo soberbio todo el año. Todo el año con las indirectas que ha mandado, no sé si a ustedes. Pero ha mandado indirectas hasta cuando ha grabado su programa con frases como ‘las verdaderas amistades’ o el tan mencionado ‘prefiero ser Judas pero con plata’", recordó.

Finalmente, la presentadora de streaming sostuvo que 'Giselo' ya no es el mismo. "Para mí, yo conocí a otra persona. Un chico muy bonachón, muy buena gente. Muy humilde en el sentido en que no se creía más que nadie, sencillo. Ahora es otro personaje", agregó decepcionada.