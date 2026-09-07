La nueva tendencia en TikTok, Instagram y Threads transforma retratos actuales en fotos retro estilo años 80 utilizando tecnología de ChatGPT. Esta moda viral se basa en la nostalgia y la facilidad de uso. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

La nueva tendencia en TikTok, Instagram y Threads transforma retratos actuales en fotos retro estilo años 80 utilizando tecnología de ChatGPT. Esta moda viral se basa en la nostalgia y la facilidad de uso. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Las redes sociales TikTok, Instagram y Threads albergan una nueva tendencia viral impulsada por la inteligencia artificial de ChatGPT, la cual transforma retratos actuales en fotos de estudio estilo retro. Los usuarios cargan sus fotografías para adoptar la estética icónica de los años 80, caracterizada por peinados voluminosos, hombreras marcadas, maquillaje recargado y tonos neón.

El éxito del fenómeno radica en la facilidad tecnológica y el valor afectivo, ya que las personas cotejan sus retratos digitales con imágenes reales de sus familiares durante aquella época. Además, este reto aprovecha la inercia de modas previas como el AI Yearbook, que generó aproximadamente 60 versiones por usuario a través de la aplicación EPIK, según precisa una guía especializada sobre el desafío.

¿Cómo crear tu retrato estilo años 80 en ChatGPT?

Convertir una fotografía en una imagen ochentera mediante inteligencia artificial es muy sencillo. La herramienta de OpenAI admite cargar un archivo propio y detallar a través de un texto descriptivo los ajustes requeridos en el peinado, la ropa, la luz o el fondo. Además, la compañía advierte en su guía oficial que las modificaciones solicitadas sobre toda la composición o un área delimitada "podrían extenderse más allá de la zona marcada".

Selecciona una fotografía nítida: utiliza preferentemente un retrato frontal, con buena iluminación, sin filtros fuertes y con el rostro completamente visible.

utiliza preferentemente un retrato frontal, con buena iluminación, sin filtros fuertes y con el rostro completamente visible. Carga el archivo en ChatGPT: presiona el ícono “+” y elige “Agregar fotos y archivos”. También puedes arrastrarlo o pegarlo en el cuadro de conversación, según las indicaciones oficiales de OpenAI.

presiona el ícono “+” y elige “Agregar fotos y archivos”. También puedes arrastrarlo o pegarlo en el cuadro de conversación, según las indicaciones oficiales de OpenAI. Escribe una instrucción detallada: puedes utilizar este prompt: “Recrea esta fotografía como un retrato de estudio tomado en los años 80. Mantén reconocibles mis rasgos faciales y mi expresión. Añade un peinado voluminoso propio de la época, ropa ochentera con hombreras y colores llamativos, maquillaje característico y un fondo analógico con luces suaves y degradados. Conserva un acabado fotográfico realista”.

puedes utilizar este prompt: “Recrea esta fotografía como un retrato de estudio tomado en los años 80. Mantén reconocibles mis rasgos faciales y mi expresión. Añade un peinado voluminoso propio de la época, ropa ochentera con hombreras y colores llamativos, maquillaje característico y un fondo analógico con luces suaves y degradados. Conserva un acabado fotográfico realista”. Solicita correcciones: si la primera versión altera demasiado el rostro, pide que recupere la apariencia original y modifique únicamente el vestuario, el cabello o el fondo.

si la primera versión altera demasiado el rostro, pide que recupere la apariencia original y modifique únicamente el vestuario, el cabello o el fondo. Guarda y publica el resultado: descarga la creación y compártela junto con la fotografía original para mostrar el antes y el después. Conviene indicar que se trata de contenido generado o modificado con IA.

¿Qué otras aplicaciones de IA crean el trend retro de los 80 y por qué triunfa en redes?

ChatGPT encabeza la tendencia por su capacidad para procesar instrucciones consecutivas sin requerir conocimientos técnicos. No obstante, existen alternativas como EPIK y su función AI Yearbook, la cual crea falsos retratos escolares nostálgicos. Aunque la plataforma promociona oficialmente esa herramienta como una experiencia para viajar a los años 90, los usuarios la adaptan para emular momentos de décadas previas.

Remini destaca al generar representaciones hiperrealistas mediante AI Photos, opción que solicita entre ocho y 12 imágenes para aprender la apariencia del perfil antes de desplegar retratos con distintas poses y estilos. Si bien estas plataformas digitales logran aproximarse al desafío estético, el resultado final varía según las opciones disponibles y varias de sus funciones avanzadas exigen una suscripción de pago.

El éxito masivo del reto responde al deseo de explorar épocas pasadas, la accesibilidad de la tecnología generativa y el impacto visual del formato antes y después. La estética evoca anuarios o álbumes familiares reconocibles al instante. Finalmente, redes como TikTok, Instagram Reels y CapCut potencian su viralidad al integrar las imágenes con música de la era.