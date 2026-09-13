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Tiktoker Milenka Nolasco impacta al donar insólita suma de dinero a la Teletón 2026: “Con un donador muy fuerte de mi comunidad”

La popular streamer y cantante de cumbia Milenka Nolasco se presentó en la Teletón 2026 y se conmovió con el caso de unos niños de Piura.

Milenka Nolasco es una de las tiktokers femenina más populares del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Milenka Nolasco es una de las tiktokers femenina más populares del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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La Teletón 2026 fue un gran éxito y logró superar la meta establecida al recaudar más de S/9,8 millones a favor de la niñez del Perú. Una de las figuras de las redes sociales que se hizo presente durante la jornada solidaria fue Milenka Nolasco.

La popular tiktoker, junto a su comunidad digital, se conmovió al conocer la realidad que vive la niñez en Piura. Por ello, decidieron unir esfuerzos para realizar una importante donación de S/20.000, cifra que sorprendió a los presentadores del evento.

Milenka Nolasco se hizo presente en la Teletón 2026. Foto: América TV.

Milenka Nolasco se hizo presente en la Teletón 2026. Foto: América TV.

PUEDES VER: Teletón 2026 supera la meta prevista y recauda S/9.8 millones a favor de los niños peruanos

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Milenka Nolasco revela por qué ella y su comunidad decidieron donar a la Teletón

Milenka Nolasco, quien también es cantante del grupo Los Cuatro de la Cumbia, fue una de las populares figuras que se sumó a la Teletón 2026. La streamer explicó que, junto con su comunidad, decidió realizar una donación de 20.000 luego de conmoverse al conocer la realidad de unos niños en Piura.

“Aquí tenemos una sorpresita que logramos junto a mi comunidad y un donador muy fuerte que se suma a esta Teletón. Yo he visto la realidad de los niños de Piura, cómo realmente quieren salir adelante. Conocí a la clínica San Juan de Dios allá y escuchar sus historias me conmovió muchísimo. Por eso yo le expreso lo que vi a mi comunidad y a una persona muy especial para que ayuden”, señaló la streamer de Kick, quien luego mostró el cheque gigante que precisaba que se trataba de S/20.000.

La ayuda fue muy celebrada por los conductores Mónica Zevallos y Christian Rivero, quienes destacaron que, poquito a poquito, se estaba llegando a la meta trazada durante la jornada solidaria.  

PUEDES VER: Capturan al padre de Milenka Nolasco tras ser acusado de agredir bruscamente a mujer de avanzada edad: "Me patearon sin compasión"

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Teletón 2026 recaudó más de S/9,2 millones

La jornada solidaria de la Teletón 2026 fue un éxito y se logró recaudar la suma de S/9.815.389, superando la cifra establecida de 9.168.510 en un principio. El evento, que fue transmitido por América TV y TV Perú, arrancó la noche del viernes 11 y finalizó casi la madrugada del domingo.

Esta edición contó con la presencia en la conducción de Mónica Zevallos, Christian Rivero, Virna Flores, Ismael La Rosa, además de numerosas figuras de la televisión y creadores de contenido.

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