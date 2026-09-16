Hace unos días se realizó el avant premier de 'Álbum de familia', película peruana que ha recibido buenas críticas y que llegará a los cines este jueves 17 de setiembre. Durante el evento, uno de los protagonistas del filme, Lucho Cáceres, habló sobre el mensaje de este nuevo proyecto y también se animó a opinar sobre el Gobierno de Keiko Fujimori durante sus primeros meses.

"La película toca un punto de si estamos obligados a perdonar o a pasar por alto no solo los errores de nuestros padres, sino, en este caso de la película, los crímenes de nuestros padres", manifestó Lucho Cáceres, quien también será parte de 'La gran sangre: Ojo x ojo'.

Lucho Cáceres cuestiona el Gobierno de Keiko Fujimori

Durante una reciente entrevista con 'Habla sobrino', Lucho Cáceres cuestionó a Keiko Fujimori y señaló que, tras sus cuatro postulaciones a la Presidencia del Perú, esperaba que hubiera adquirido mayor aprendizaje. Sin embargo, sostuvo que la candidata ha demostrado, a su juicio, "incapacidad" para gobernar.

"Peor de lo que pensé. No tenía ninguna expectativa, pero no era muy consciente de la ineptitud que iba a demostrar. Sobre todo con tanto tiempo estando ahí (postulando)", declaró para dicho pódcast.

Asimismo, Lucho Cáceres se dirigió a Keiko Fujimori para que recuerde todas las promesas que realizó en campaña. "Una vez que llegaste ahí, pensé que tenías un plan", manifestó el actor. "Es evidente que no lo tiene", agregó.

¿De qué trata 'Álbum de familia'?

Alex, un novelista gráfico que está próximo a convertirse en padre, creció bajo la figura de un progenitor militar y marcado por la ausencia de su madre. Su vida da un giro cuando encuentra una serie de fotografías que podrían revelar qué ocurrió realmente con ella y cuál fue el papel de su padre durante los años del conflicto armado interno en el Perú.

Esta historia es el eje de 'Álbum de familia', la nueva película del cineasta Joel Calero, que llegará a las salas de cine de todo el país este jueves 17 de setiembre. La cinta pone punto final a su denominada Trilogía de la memoria, iniciada con 'La última tarde' y continuada posteriormente con 'La piel más temida'.

La película plantea interrogantes en torno a cuánto conocemos realmente a nuestros padres y también a la historia del país. Asimismo, explora la posibilidad de desprenderse de aquellas herencias familiares que uno no desea repetir, sin dejar de intentar comprender un pasado que forma parte de la propia identidad.