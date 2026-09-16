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Thamara Gómez hace inesperada confesión sobre su relación con Valentín Lozada, heredero de Armonía 10: “Le pido a Dios…”

Thamara Gómez dijo estar muy enamorada del cantante Valentín Lozada, pero manifestó su tristeza porque pronto se alejará del heredero de Armonía 10.

Thamara Gómez comparte detalles sobre su romance con Valentín Lozada, integrante de Armonía 10, tras hacer pública su relación sentimental en redes sociales. Fotos: Instagram.
Thamara Gómez comparte detalles sobre su romance con Valentín Lozada, integrante de Armonía 10, tras hacer pública su relación sentimental en redes sociales. Fotos: Instagram.
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Thamara Gómez sorprendió al contar un detalle de su romance con Valentín Lozada, integrante de Armonía 10 y uno de los herederos de la agrupación, luego de hacer pública su relación. La cantante de Estrellas de la Cumbia aseguró estar muy enamorada del músico; sin embargo, contó que pronto tendrán que superar una difícil prueba de amor.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos cumbiamberos se han dedicado emotivos mensajes. Mientras el integrante de Armonía 10 expresó públicamente sus sentimientos con una breve dedicatoria: “El amor de mi vida”; Thamara respondió con otra declaración afectuosa: “Mi lugar seguro. Te amo, mi vida”. Así, la pareja dejó atrás la reserva que había mantenido sobre su historia.

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Thamara Gómez grita su amor por Valentín Lozada

En una reciente entrevista para 'América hoy', Thamara Gómez se pronunció sobre la decisión de mostrar esta faceta personal. Según explicó, la relación ya estaba oficializada desde hace algún tiempo, aunque ambos optaron por protegerla de la exposición pública.

“Oficialmente, ya desde hace no mucho, pero públicamente es reciente, porque siempre he tratado de mantener mi vida privada al margen. Así como hay gente buena, también hay gente mala, pero bueno, se dio ahora que él ha colgado una foto. Le mando un beso a mi amorcito. Estoy feliz, contenta de la vida y pasando una etapa muy bonita”, comentó.

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Thamara Gómez y Valentín Lozada tendrán una relación a distancia

Sin embargo, el romance tendrá que afrontar un nuevo escenario. Valentín Lozada tiene previsto regresar a España para continuar con sus estudios, por lo que ambos deberán adaptarse a una relación a distancia. Frente a ello, la cantante dejó claro que existe disposición para conservar la cercanía pese a los kilómetros.

“Cuando alguien quiere, se puede. Siempre hay tiempo si es que ambos nos amamos y siempre tratamos de buscar un tiempo para nosotros. Él también se dedica al rubro de la música y sabemos cómo es. Todos los días estamos en constante comunicación”, explicó Thamara.

Además, Gómez destacó la determinación de su pareja para continuar con su formación artística en Madrid y avanzar en sus proyectos personales. La cantante aprovechó las cámaras para expresarle sus mejores deseos ante el nuevo desafío que emprenderá fuera del país. “Desearle todos los éxitos, aunque de por sí ya es el mejor. Lo admiro mucho y que siga persiguiendo sus sueños (...) Él sabe lo mucho que lo amo, lo admiro mucho. Siempre le pido a Dios que lo cuide en el camino que recorre”, concluyó.

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