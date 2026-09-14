Perú avanza a semifinales del Mundial de Comidas 2026 con su emblemático ceviche, tras superar a Guatemala y Honduras, y ahora se enfrenta al asado argentino. Fotos: Instagram

Perú avanza a semifinales del Mundial de Comidas 2026 con su emblemático ceviche, tras superar a Guatemala y Honduras, y ahora se enfrenta al asado argentino. Fotos: Instagram

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Perú ya está en las semifinales del Mundial de Comidas 2026, concurso impulsado por el influencer español Ibai Llanos. A pesar de la campaña para sabotear la participación de ceviche y apoyar a sus contrincantes directos, el platillo nacional llegó a la siguiente etapa tras derrotar a Guatemala en cuartos de final y a Honduras en octavos de final.

Ahora, el ceviche peruano junto a la Inca Kola se medirá contra el asado argentino y su clásico fernet. Solo uno de estos platillos llegará a la final del Mundial de Comidas 2026 y se enfrentará al que resulte ganador en el enfrentamiento entre Ecuador y Venezuela.

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El ceviche peruano vs el asado argentino

Este 14 de septiembre iniciaron las votaciones entre el ceviche peruano versus el asado argentino. Ibai Llanos, quien prometió mejorar el trofeo para el Mundial de Comidas 2026, comentó que ambos platillos han recibido muchos votos, tanto en TikTok, YouTube e Instagram.

“Atención al partidazo que se viene por delante. Perú, el actual campeón, ha llegado a las semifinales con el ceviche y la Inca Kola, algo totalmente histórico. Perú, que viene de remontar de manera épica ante Guatemala, y por el otro lado tenemos a Argentina, que viene de destrozar a Uruguay, ha pasado a las semifinalistas con esto es que es maravilloso, el asado argentino. Es un auténtico espectáculo, hay que decirlo”, se le escucha decir a Ibai Llanos.

Tras la publicación de Ibai, los peruanos y algunos extranjeros expresaron su apoyo hacia el ceviche. “Aprecio el asado argentino, pero el ceviche tiene maestría, historia, diversos ecosistemas y sabor espectacular”, “Perú es todo lo que está bien y el mundo lo sabe”, “Perú, eterno ganador”, “Vamos a votar, Perú. Este rival es más grande y difícil. ¡No se duerman. Con todo!”; fueron algunos de los comentarios que dejaron diversos artistas en el Instagram de Llanos.