HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Trujillo: nuevas revelaciones sobre la masacre | Mirtha Vásquez en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

¡Ya puedes votar por Perú! Ibai anuncia que el ceviche se enfrentará contra el asado argentino en semifinal del Mundial de Comidas 2026

Las votaciones comienzan este 14 de septiembre, donde los platillos compiten por un lugar en la final del Mundial de Comidas 2026. El ceviche peruano y la Inca Kola buscan continuar su legado.


Perú avanza a semifinales del Mundial de Comidas 2026 con su emblemático ceviche, tras superar a Guatemala y Honduras, y ahora se enfrenta al asado argentino. Fotos: Instagram
Perú avanza a semifinales del Mundial de Comidas 2026 con su emblemático ceviche, tras superar a Guatemala y Honduras, y ahora se enfrenta al asado argentino. Fotos: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Perú ya está en las semifinales del Mundial de Comidas 2026, concurso impulsado por el influencer español Ibai Llanos. A pesar de la campaña para sabotear la participación de ceviche y apoyar a sus contrincantes directos, el platillo nacional llegó a la siguiente etapa tras derrotar a Guatemala en cuartos de final y a Honduras en octavos de final.

Ahora, el ceviche peruano junto a la Inca Kola se medirá contra el asado argentino y su clásico fernet. Solo uno de estos platillos llegará a la final del Mundial de Comidas 2026 y se enfrentará al que resulte ganador en el enfrentamiento entre Ecuador y Venezuela.

PUEDES VER: Ibai Llanos hace mea culpa y promete mejorar el premio en el Mundial de comidas tras fuertes críticas por regalar solo una sartén a los peruanos

lr.pe

El ceviche peruano vs el asado argentino

Este 14 de septiembre iniciaron las votaciones entre el ceviche peruano versus el asado argentino. Ibai Llanos, quien prometió mejorar el trofeo para el Mundial de Comidas 2026, comentó que ambos platillos han recibido muchos votos, tanto en TikTok, YouTube e Instagram.

“Atención al partidazo que se viene por delante. Perú, el actual campeón, ha llegado a las semifinales con el ceviche y la Inca Kola, algo totalmente histórico. Perú, que viene de remontar de manera épica ante Guatemala, y por el otro lado tenemos a Argentina, que viene de destrozar a Uruguay, ha pasado a las semifinalistas con esto es que es maravilloso, el asado argentino. Es un auténtico espectáculo, hay que decirlo”, se le escucha decir a Ibai Llanos.

Tras la publicación de Ibai, los peruanos y algunos extranjeros expresaron su apoyo hacia el ceviche. “Aprecio el asado argentino, pero el ceviche tiene maestría, historia, diversos ecosistemas y sabor espectacular”, “Perú es todo lo que está bien y el mundo lo sabe”, “Perú, eterno ganador”, “Vamos a votar, Perú. Este rival es más grande y difícil. ¡No se duerman. Con todo!”; fueron algunos de los comentarios que dejaron diversos artistas en el Instagram de Llanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perú clasifica a semifinales del Mundial de Comidas de Ibai: el ceviche venció a Guatemala

Perú clasifica a semifinales del Mundial de Comidas de Ibai: el ceviche venció a Guatemala

LEER MÁS
¡Ya puedes votar por Perú! El ceviche compite contra el pepián de pollo de Guatemala en los cuartos de final del Mundial de comidas

¡Ya puedes votar por Perú! El ceviche compite contra el pepián de pollo de Guatemala en los cuartos de final del Mundial de comidas

LEER MÁS
Perú en el Mundial de Comidas 2026: ceviche avanza a cuartos de final y ya tiene nuevo rival

Perú en el Mundial de Comidas 2026: ceviche avanza a cuartos de final y ya tiene nuevo rival

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025