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Lo que empezó como una broma terminaría con una amistad de años. Luego de que Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria parodiaran sus presuntos problemas de pareja, la 'Rubia de Gamarra' lanzó un fuerte mensaje de reflexión sobre las personas con las que ha compartido su mesa y que luego mostraron su verdadero ser. Como era de esperar, el modelo no se quedó callado.

"Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió", fue lo que expresó en sus redes sociales Alejandra Baigorria, quien se pronunció sobre la confesión de Pamela López.

Israel Dreyfus le responde a Alejandra Baigorria

Aunque en un principio dijo que no cree que ese mensaje haya estado dirigido a él, Israel Dreyfus fue muy enfático al indicar que él no hizo nada con mala intención. Asimismo, le recordó a la empresaria que él ha sido uno de los pocos que ha salido a defenderla, tanto a ella como a Said Palao, tras el escándalo del chico reality en una despedida de solteros en Argentina.

“Oye, pero nada fue con mala intención. Es una parodia. No hay por qué ofenderse, no hay por qué picarse. No hay por qué poner en una balanza la amistad. Dos días atrás defendía lo que muchos ven indefendible como lo del yate. La gente decía infidelidad. Yo digo, ‘¿Por qué infidelidad si no se vio absolutamente nada comprometedor? Solo estuvo en un lugar incorrecto’. Pero qué, ¿esas cosas sí las pasan por agua tibia, no? Pero cuando hago una bromita, una parodia absurda, tonta, que no tiene que ver con la realidad, posiblemente, se arañan”, se defendió Israel Dreyfus en 'Sin más que decir'.

Cuando Ethel Pozo le preguntó a Israel Dreyfus si uno de los esposos se ha comunicado con él, manifestó: “No me han dicho nada. Desde mi punto de vista, no ha pasado algo incorrecto. Espero que no se hayan ofendido, porque no ha sido con esa intención. No ha sido ni con malicia. Ha sido algo espontáneo porque ni siquiera fue una parodia premeditada. Creo que nos conocen lo suficiente como para saber que no tendría por qué haber una mala intención. La gente que se araña es por las puras”, añadió en su pódcast de este lunes 14 de septiembre.