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Yiddá Eslava se quiebra al vivir emotivo momento junto a su hijo mayor en una iglesia: "Ni su papá ni yo …"

Yiddá Eslava no pudo contener las lágrimas al compartir una experiencia emocional con su hijo autista durante una misa, revelando que él tomó una decisión significativa. ¡Ambos lloraron juntos!

Yiddá Eslava llora por su hijo
Yiddá Eslava llora por su hijo
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Recientemente, la conocida influencer Yiddá Eslava ha estado en el ojo público debido a unas noticias sobre su ex, Ángel Fernández, acusado de una deuda pendiente y de llevarse varias pertenencias de su hogar. Sin embargo, ahora, la actriz peruana ha mostrado su lado más sensible al compartir una experiencia profundamente emotiva vivida junto a su hijo mayor durante una misa en una iglesia.

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Yiddá Eslava se emociona al relatar su experiencia en la iglesia con su hijo Tomás

En esta ocasión, Yiddá Eslava recurrió a su cuenta oficial de Instagram para divulgar un video donde explicó que junto a Julián Zucchi tomaron la decisión de no bautizar a sus hijos, permitiéndoles que tomen esa elección en el futuro. No obstante, la actriz asistió con su hijo primogénito Tomás a un servicio religioso organizado por el nuevo colegio del niño, y allí vivieron un momento inesperado.

“Hoy, en el colegio, se celebraba el aniversario y asistimos a la iglesia... Me sentía un poco desanimada, había tenido un día difícil, pero al culminar la misa comulgué, hacía mucho tiempo que no lo hacía, y me llené de paz”, compartió la exchica reality. Sin embargo, el relato tomó un giro emotivo cuando mencionó que su hijo rompió en llanto al recibir agua bendita por primera vez.

Yiddá Eslava se emociona al contar que su hijo decidió bautizarse.

Yiddá Eslava se emociona al contar que su hijo decidió bautizarse.

Este instante fue memorable para Yiddá Eslava al observar la alegría de su hijo cuando le consultó si deseaba ser bautizado y respondió afirmativamente. “Cuando le rociaron agua bendita, él comenzó a llorar... Ni su padre ni yo le habíamos explicado su significado. Había algo especial allí, algo mágico, un milagro divino”, expresó.

Más tarde, la influencer peruana sostuvo que su hijo había recibido un llamado divino, confesando que recientemente, en diciembre del año anterior, había retomado su fe. “Volví a comunicarme con Dios, a acercarme y de verdad, mi vida cambió positivamente”, relató.

“Desde entonces, cada día agradezco por estar viva, por tener vista, por mi hogar, una cama y que mis hijos estén bien. A veces las cosas no salen como uno espera, pero siempre siento el apoyo divino, y cuando creo que no puedo seguir, siempre recibo una mano amiga”, añadió.

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