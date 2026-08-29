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El último viernes 28 de agosto, 'La prisión de Destino 2' fue cancelada tras la supuesta intervención del ICE de Estados Unidos por denuncias masivas. El reality que se grababa en Miami y transmitía por YouTube ya terminó, sin embargo, las polémicas en torno a los peruanos Samahara Lobatón y Youna, quienes han protagonizado varias peleas, no terminan.

Tras salir del encierro, los participantes tuvieron acceso a sus teléfonos. Mientras algunos participantes han optado por no contar nada de lo que pasó en el reality internacional, otros realizaron transmisiones en vivo por TikTok y revelaron lo que ocurrió detrás de cámaras. Ese fue el caso de 'Cuba Cuba', quien dejó mal parada a Samahara Lobatón con sus confesiones.

'Cuba Cuba' lanza fuerte acusación contra Samahara Lobatón

El coach Freddy Salazar Ribeaux, más conocido como 'Cuba Cuba', sorprendió al hacer una fuerte acusación a Samahara Lobatón, quien lo acusó de agredirla en la piscina. Mediante sus redes sociales, el ciudadano cubano aseguró que la hija de Melissa Klug maltrató físicamente a Youna en una discoteca en Miami, delante de todos sus compañeros. "Estábamos todos los participantes", dijo.

Según 'Cuba Cuba', Youna no le respondió y solo atinó a voltearse de espaldas para que no le pegue frontalmente. "Para no verla ni responderle, porque siempre con la mujer se pierde. Dos personas de más de dos metros tuvieron que sacar a Samahara", añadió el participante de 'La prisión de Destino 2'. "Ese hombre es un caballero, de los que ya no existen", añadió sobre el barbero, quien fue muy criticado por Melissa Lobatón.

Según el extranjero, todo se originó por los celos de la peruana. "El hombre no se quería ir y ella dijo que tenía que irse con ella. Samahara la víctima de siempre y Youna el acusado. El hombre estaba disfrutando su noche tranquilo compartiendo y Samahara le hirió con las uñas sin necesidad alguna", comentó.

Mientras 'Cuba Cuba' hablaba mal de Samahara Lobatón, varias seguidoras de la peruana empezaron a cuestionarlo por sus actitudes en el reality y lo tildaron de 'patán'. Ante esa situación, el entrenador indicó que tiene las pruebas de lo que dice y que iba a compartir el video de la agresión en su cuenta de Instagram, pero solo por un minuto.