Youna confirma agresión de Samahara Lobatón y revela su INDIGNANTE justificación: “Yo le di...”

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Youna ha roto el silencio al afirmar que Samahara Lobatón lo agredió físicamente en una discoteca, después de que su compañero en 'La prisión del destino' revelara el hecho tras la suspensión del programa. El barbero sorprendió al participar en una transmisión en vivo junto a Jeffrey, amigo de la hija de Melissa Klug, quien describió los eventos y parecía estar defendiendo a su amiga.

Youna revela qué pasó con Samahara Lobatón

Samahara Lobatón enfrenta críticas tras las declaraciones de CubaCuba y Manuel Lima, quienes aseguran que ella atacó físicamente a Youna en una discoteca tras la cancelación del reality en EE.UU.

"Lo agredía físicamente, lo empujó fuertemente en los brazos, incluso le hizo heridas, parecían estar peleando... Youna, al verse en esta situación, se alejó, pero ella continuó atacándolo", narraron, sugiriendo que la hija de Melissa Klug acosa al padre de su hija mayor.

Lobatón ha negado tales acusaciones por parte de CubaCuba y ha amenazado con tomar acciones legales si no se presentan pruebas. Sin embargo, más testigos avalan la versión sobre el incidente con Youna, quien está enfrentando una enfermedad seria.

Youna posteriormente ingresó en redes sociales para confirmar esta historia en una transmisión en directo con Jeffrey, el amigo íntimo de Lobatón, quien comunicaba a los seguidores lo ocurrido. El barbero quedó perplejo al escuchar cómo intentaban justificar a Samahara, algo que provocó su molestia.

La influencer habría intentado racionalizar su comportamiento haciendo referencia a las discusiones verbales que mantenía con su ex en el reality, donde ambos sacaban a relucir sus problemas personales. Dicho argumento fue rechazado por Youna, quien afirmó que si los roles hubieran sido inversos, las críticas no cesarían.

¿Me agredió porque le di razones? Si la situación fuera al contrario, también dirían que fue justificado", expresó.

Youna confirma agresión de Samahara Lobatón y revela indignante justificación de la influencer

Es importante señalar que antes del cierre del show, Youna pidió perdón por su comportamiento hacia la madre de su hija y desde entonces ha mantenido distancia para evitar confrontaciones públicas.

"Quiero aclarar que las redes a veces descontextualizan lo que sucede en un reality. Lo lamento si mis actos han sido malinterpretados frente a las cámaras. Las situaciones en un reality suelen verse intensas, pero quiero disculparme si algunos de mis actos fueron mal vistos. Los aprecio mucho y pido su perdón", explicó.

