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¿Quién es Josiane Sciotti? Edad, estatura y todo sobre la Miss Perú que participará en el Miss Mundo 2026

Josiane Sciotti, de tan solo 19 años, ha captado la atención en el Miss Mundo 2026 por su rostro bello y fresco y por su gran dominio con el inglés. Además de modelo, se prepara para ejercer la medicina.

Josiane Sciotti aspira a convertirse en cirujana plástica y reconstructiva mientras expande su carrera en el modelaje a nivel internacional. Fotos: composición LR/Instagram
Josiane Sciotti aspira a convertirse en cirujana plástica y reconstructiva mientras expande su carrera en el modelaje a nivel internacional. Fotos: composición LR/Instagram
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La gran final del Miss Mundo 2026 se celebrará este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de abril en Nha Trang, Vietnam. Suchata Chuangsri, de Tailandia, coronará a su sucesora al final del certamen de belleza, que este año contará con la inclusión de países como Eritrea, Guayana Francesa, Maldivas, Mozambique y Pakistán.

La edición 73 del Miss Mundo cuenta con unas 110 candidatas, provenientes de todo el mundo. Una de las que más destaca es precisamente la modelo Josiane Sciotti, la candidata peruana que ha deslumbrado no solo por su belleza y carisma, sino por su proyecto social y por su dominio con el inglés.

PUEDES VER: Miss Mundo 2026: fecha, hora, participantes y favoritas del certamen que se realizará en Vietnam

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Josiane Sciotti, la peruana que brilla en el Miss Mundo 2026

Josiane Sciotti, de 1.71 de estatura, tiene 19 años y es -quizá- una de las competidoras más jóvenes del Miss Mundo 2026. Sin embargo, la representante peruana dará lo mejor de sí para ganar una de las coronas más importantes de los certámenes de belleza. Además, cuenta con algunas experiencias en este tipo de concursos. Fue Virreina del Teen Petite Mesoamérica 2025 y primera finalista del Miss Teen Mundial 2025.

Josiane Sciotti, nacida en Italia y criada en Perú, ha captado la atención de algunos missólogos por su rostro bello y fresco y por su derroche de sensualidad. Desde que llegó al país asiático, la representante nacional ha destacado en diversas actividades previas del certamen con el fin de dejar en alto la bandera nacional.

PUEDES VER: Conoce a todas las participantes que competirán contra Suheyn Cipriani por la corona del Miss Perú 2027

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Los talentos y pasiones de Josiane Sciotti

Josiane Sciotti es modelo y estudiante; aspira a convertirse en cirujana plástica y reconstructiva mientras expande su carrera en el modelaje a nivel internacional. Le apasionan la lectura, los viajes, la natación, el entrenamiento físico, la música y la difusión de la cultura peruana a través de la danza tradicional.

Paralelamente a su carrera como modelo, se prepara para ejercer la medicina, motivada por el deseo de mejorar la vida de las personas mediante una atención humana y compasiva. Josiane espera utilizar su plataforma para promover la salud integral, inspirar a otros a perseguir sus sueños y demostrar que la belleza, la compasión, la resiliencia y el propósito pueden dejar una huella duradera.

Cabe indicar que el Miss Mundo 2026 reúne a mujeres extraordinarias de países y territorios de todo el mundo, celebrando la belleza, el propósito, la cultura y el impacto positivo. Más que un certamen mundial, Miss World es una plataforma donde las concursantes comparten sus historias, representan a sus naciones e inspiran a las comunidades a través de causas significativas.

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