➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 31 de agosto, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR

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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 31 de agosto? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del lunes 31 de agosto?

Aries: Resaltarás con tu capacidad. Recibirás una propuesta de parte de alguien que trabajó contigo. Es una opción favorable para tu crecimiento, no la descartes. En el amor, esa persona regresará.

Tauro: Quieres dejar actividades para iniciar otras nuevas. Es posible que evalúes en iniciar cursos que te capaciten para esta nueva etapa. En el amor, conocerás a alguien con quien tendrá química.

Géminis: Es posible que un superior intente culparte por las demoras que han surgido. No asumas el peso de todo y exige un trabajo en equipo. En el amor, evita juzgar o esa persona se alejará.

Cáncer: Recibirás una excelente noticia respecto a ese problema familiar que te preocupaba. Tendrás un ingreso de dinero extra, gracias a esta suma lograrás resolver todo lo que tenías pendiente.

Leo: Alguien no podrá colaborar como te lo había prometido. No especules en los motivos, puesto que tu mente te conducirá por ideas equivocadas. Mantén tu atención solo en buscar soluciones.

Virgo: Una persona que sabe de tu experiencia te buscará haciéndote una oferta de trabajo que será muy favorable. En el amor, no actúes con indiferencia y busca a tu pareja. Hay mucho por resolver.

Libra: Tu labor podría verse interrumpida por un colaborador que, por alguna distracción, cometería errores que tendrás que resolver. En el amor, no te veas obligado a retomar esa relación.

Escorpio: Tendrás que dejar de avanzar una actividad para asumir otra que será demandante y requerirá de toda tu atención. En el amor, creer que tienes la razón no te permite actuar con empatía.

Sagitario: Has estado en inactividad y esto ha afectado la productividad de tu trabajo. Ahora que recuperas la voluntad tendrás ideas creativas que te permitirán poner todo en marcha y ver crecimiento.

Capricornio: Empiezan a resolverse problemas que pensaste imposibles de solucionar, volverá la paz y la tranquilidad. En el amor, esa persona te buscará para aclarar las diferencias. Dale una oportunidad.

Acuario: Las peleas que has tenido con tu pareja han sido constantes. Analizarás la posibilidad de tomar una distancia para meditar y tomar una decisión. No descuides tu agenda laboral, concéntrate.

Piscis: Tendrás éxito en tu labor, pero una persona que compite contigo te dirá cosas negativas para que dudes de tu capacidad. No le prestes atención y sigue avanzando. En el amor, no desconfíes.





