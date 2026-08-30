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Romina Gachoy protagonizó un emotivo momento al dedicarle unas palabras a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría, con motivo de su cumpleaños número 15. La uruguaya expresó públicamente el profundo afecto que siente por la adolescente y aseguró que acompañarla como madre es una de las experiencias más importantes de su vida.

Durante una transmisión de Onda Cero, la modelo también dejó entrever que junto al cantante vienen realizando esfuerzos para ofrecerle a Gia una celebración especial por sus quince años, además de un viaje. La modelo aprovechó la ocasión para reafirmar que estará presente para la joven y manifestó su orgullo por la persona en la que se está convirtiendo.

Las conmovedoras palabras de Romina Gachoy para la hija de Angie Jibaja

La celebración de los 15 años de Gia llevó a Romina Gachoy a compartir un mensaje cargado de emoción. Frente a los micrófonos de Onda Cero, la modelo se dirigió directamente a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría para expresarle cuánto significa para ella.

“Gia te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños mi amorcito, la verdad que sos algo maravilloso que me pasó en esta vida, diría que lo mejor que me ha pasado. Y ser tu mamá es de las cosas más bonitas que puedo sentir en el corazón”, manifestó la exchica reality durante la transmisión.

“Así que siempre voy a estar para ti, toda la vida. Siempre me vas a tener. Estoy muy orgullosa de la niña que sos y de la señorita en la que te estás convirtiendo”, añadió Gachoy, visiblemente emocionada.

¿Qué dijo Romina Gachoy sobre el actual estado de Angie Jibaja?

Días antes de dedicarle este mensaje a Gia, Romina Gachoy también se había pronunciado sobre la situación que atraviesa Angie Jibaja. Sus declaraciones ocurrieron después de la difusión de imágenes en el programa 'Magaly TV, La Firme', donde la modelo aparecía junto a su pareja chilena, Jonathan Pettit, durante la madrugada en zonas rojas de La Victoria.

La situación generó preocupación en Gachoy, quien explicó que mantiene comunicación con Angie Jibaja desde hace varios meses. La pareja de Jean Paul Santamaría reconoció que conocer lo ocurrido representó un momento difícil, especialmente debido al vínculo que conserva con la madre de Gia y a la relación que mantiene con los hijos de la modelo.

“Tenemos una comunicación muy buena, esto no es de ahora, viene desde hace bastantes meses, y claro que es un bajón y una pena este tipo de situaciones”, señaló Gachoy durante la entrevista.



