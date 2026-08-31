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FC Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por LaLiga de España

Los dirigidos por Hansi Flick buscan su tercer triunfo consecutivo en LaLiga de España 2026-27. Sigue la transmisión del Barcelona vs Rayo Vallecano desde el Camp Nou.

Barcelona es uno de los invictos de la presente temporada de LaLiga. Foto: FC Barcelona
Barcelona es uno de los invictos de la presente temporada de LaLiga. Foto: FC Barcelona
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VER FC Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Spotify Camp Nou, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana), por la tercera fecha de LaLiga de España. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Los blaugranas, que ganaron en sus primeras presentaciones, buscan una nueva victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, los franjirrojos todavía no saben lo que es ganar y no podrán contar con el arquero Augusto Batalla, quien sufrió una fractura de tibia.

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FC Barcelona vs Rayo Vallecano: hora

El FC Barcelona vs Rayo Vallecano por la tercera fecha de la liga española se juega desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Rayo Vallecano?

En Sudamérica, el partido FC Barcelona vs Rayo Vallecano se podrá ver en la señal de ESPN. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se seguirá a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México por Sky Sports.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: alineaciones oficiales

Así formarían ambos equipos para el tercer encuentro oficial de los culés en la temporada.

  • FC Barcelona: García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Pedri, Bernal; Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha.
  • Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pelayo Fernández, Vertrouwd; Nteka; De Frutos, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García; Sergio Camello.

¿Cómo ver FC Barcelona vs Rayo Vallecano online?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

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Pronóstico de FC Barcelona vs Rayo Vallecano

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.

  • Betano: gana Barcelona (1,15), empate (7,10), gana Rayo Vallecano (22,00)
  • Betsson: gana Barcelona (1,16), empate (8,00), gana Rayo Vallecano (15,50)
  • Bet365: gana Barcelona (1,14), empate (8,50), gana Rayo Vallecano (15,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,18), empate (8,95), gana Rayo Vallecano (18,50)
  • Caliente: gana Barcelona (1,16), empate (9,00), gana Rayo Vallecano (15,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,16), empate (8,00), gana Rayo Vallecano (15,00).
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