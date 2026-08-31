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‘La prisión de Destino 2’ fue cancelada de manera abrupta. Sin embargo, los exparticipantes no dejan de generar polémica. El último fin de semana, ‘Cuba Cuba’, exintegrante del reality, aseguró que Samahara Lobatón agredió a Youna en una fiesta en Miami y que hubo varios testigos. Sin embargo, la hija de Melissa Klug descartó que se haya ido a las manos con el padre de su hija mayor.

De acuerdo con la versión de Samahara Lobatón, Youna, quien pidió perdón por sus actos en el reality, fue quien llegó junto a sus amigos a la discoteca donde ella estaba con otros participantes de ‘La prisión de Destino 2’. Asimismo, negó que ella se haya emborrachado porque sufre de gastritis y descartó que haya sido expulsada del local.

Samahara Lobatón explica qué pasó con Youna en Miami

Samahara Lobatón aceptó que junto a sus amigos llegó a la fiesta donde estaba el barbero, sin embargo, solo se quedaron por cinco minutos y se fueron a otra discoteca, a donde luego llegó el padre de su hija. “A Youna nadie lo invitó a esa discoteca. Y él llegó con Sheila (Sánchez), con Queeni y con Tommy. Y chévere. Los recibimos en el box”, indicó.

Samahara Lobatón, narró que cuando fue al baño, se cruzó con Youna, por lo que se pusieron a conversar sobre lo que vivieron en ‘La prisión de Destino 2’ y de los problemas que se generaron en Perú en torno a sus discusiones. “Mi familia también le tiene mucho aprecio, pero en este momento están decepcionados de su manera de actuar y creo que de ambos, por cosas que él dijo dentro del reality que traen consecuencias para ambos”, sostuvo.

Lobatón Klug aceptó que tuvieron un desencuentro en la discoteca, por lo que les pidieron que uno de los dos se vaya. Según Samahara, fue ella quien decidió irse al carro a descansar. “Agarré mis cosas y me fui. Ahí no más salió Youna, Queeni, Sheyla y Tommy. Se fueron ellos juntos y yo me quedé y me fui con ‘La Piry’, con Yoel, con Yasmani y con ‘Shakatah’. No hubo golpes, no hubo galletazo, no hubo escándalos, no hubo agresión. Estamos en Estados Unidos, señores. ¿Saben que si tú le haces así una persona en una discoteca te van a sacar y van a llamar a la policía? Ni que estuviéramos en Perú o en otro país. No nos agredimos”, concluyó la peruana sobre el tema.