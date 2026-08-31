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Revelan inédito video del nacimiento del hijo de Hugo García e Isabella Ladera: “Nunca voy a olvidar lo que vivimos”

A través de las redes sociales, se hizo viral el momento exacto en que Isabella Ladera da a luz a Koa, su hijo con el modelo peruano Hugo García.

Hugo García se convirtió en julio de este año en padre por primera vez. Foto: Composición LR/Instagram.
Hugo García se convirtió en julio de este año en padre por primera vez. Foto: Composición LR/Instagram.
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Isabella Ladera compartió a través de sus redes sociales un inédito video del nacimiento de su hijo Koa, fruto de su relación con Hugo García, quien se convirtió en padre por primera vez a sus 33 años el pasado 11 de julio de este año.

La modelo venezolana, de 27 años, mostró el momento exacto del parto en la bañera de su casa, donde vivió momentos complicados debido a las contracciones y el intenso dolor. Además, ambos conmovieron con sus reacciones al conocer por primera vez a su pequeño.

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Así fue el nacimiento del hijo de Hugo García e Isabella Ladera  

En el video se observa a Isabella Ladera con una bata, minutos antes de iniciar el parto, acompañada de Hugo García y familiares de ambos. La venezolana se mostraba con dolor y malestar mientras recibía atención médica de una especialista.

Momentos después, se le ve en una bañera, donde el modelo peruano la acompaña y le da fuerzas durante el proceso. Finalmente, el pequeño Koa nace entre los gritos y las lágrimas del exchico reality, quien no pudo contener la emoción al convertirse en padre por primera vez. Por su parte, la venezolana también rompió en llanto al cargar a su bebé por primera vez.

En las imágenes también aparece la hija menor de Isabella Ladera, quien luce emocionada ante la llegada de su hermano. Los familiares de la pareja tampoco pudieron contener las lágrimas al conocer al nuevo integrante de la familia.

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Hugo García e Isabella Ladera reaccionan al video del nacimiento de su hijo

En la publicación del video en Instagram, Hugo García e Isabella Ladera compartieron sus reacciones al ver por primera vez las imágenes del nacimiento del pequeño Koa. La venezolana expresó su felicidad y confesó que volvió a llorar al recordar nuevamente su parto.

“Qué mágico, qué hermoso. Qué instante tan eterno. ¡¡¡¡Gracias por siempre, Dios!!!! Cada vez que lo veo, lloro. 11/07/2026”, compartió. Mientras que el modelo peruano también escribió su sentir. “Gracias por regalarme el momento más especial de mi vida. Nunca voy a olvidar lo que vivimos ese día. Te amo!!”, señaló.  

 

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