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Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
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Rescatan al empresario Jenss Lara tras más de 24 horas secuestrado en Trujillo y asesinato de acompañantes

Como se sabe, sicarios interceptaron la moderna camioneta del comerciante de minerales, simulando ser miembros del Grupo Grecco de la Policía. Vestían uniforme y fingieron una intervención.

Aparece el empresario Jenss Lara tras más de 24 horas secuestrado en Trujillo y asesinato de acompañantes
Aparece el empresario Jenss Lara tras más de 24 horas secuestrado en Trujillo y asesinato de acompañantes | Composición LR
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Esta tarde, el comerciante de oro, Jenss Lara, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional. Según confirmó la PNP, los detectives capturaron a cuatro criminales implicados en el secuestro y la matanza de cuatro personas, una de ellas, la novia de Jens, una anfitriona, y dos guardias de seguridad.

Ampliamos en breve.

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