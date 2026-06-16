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Angie Jibaja destapa la verdadera relación que lleva con Romina Gachoy tras regresar a Perú luego de cuatro años: "Eso nunca lo voy a olvidar"

Angie Jibaja reapareció en Perú tras cuatro años alejada de la televisión y sorprendió al revelar que hay algo que hizo Romina Gachoy que nunca va a olvidar.

Angie Jibaja protagoniza diversos enfrentamientos con Romina Gachoy en el pasado. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Angie Jibaja protagoniza diversos enfrentamientos con Romina Gachoy en el pasado. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Angie Jibaja volvió a captar la atención pública con su regreso al Perú tras vivir cuatro años en Chile. Durante su reaparición ante las cámaras, la exmodelo habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, incluida la relación que mantiene actualmente con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

Lejos de las polémicas que marcaron el pasado, la 'Chica de los tatuajes' aseguró que hoy existe un clima de respeto y cordialidad entre las partes. La popular figura mediática destacó especialmente el papel que ha desempeñado la uruguaya en la vida de sus hijos, una situación que, según afirmó, siempre valorará.

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¿Cómo se lleva Angie Jibaja con Romina Gachoy?

Durante su reciente aparición pública, Angie Jibaja sorprendió al referirse en términos positivos a Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María. La exmodelo señaló que mantienen una comunicación constante y que la relación entre ambas atraviesa una etapa de tranquilidad, muy distinta de los enfrentamientos mediáticos que protagonizaron años atrás.

“Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido y siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó la modelo peruana al ser consultada sobre el vínculo que conserva con la uruguaya.

Asimismo, indicó que se encuentra estable emocionalmente y atraviesa una etapa diferente en su vida. Según comentó, regresar a la exposición mediática le genera nervios, aunque considera que está preparada para asumir este nuevo proceso.

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Angie Jibaja regresa a Perú tras cuatro años viviendo en Chile

El retorno de Angie Jibaja al Perú también marca el inicio de una nueva etapa profesional. Luego de residir durante cuatro años en Chile junto a su madre, Maggie Liza, la chica reality fue presentada oficialmente como una de las conductoras del pódcast 'Nadie se sabe'.

Durante su presentación, adelantó que el programa permitirá al público conocer aspectos inéditos de su historia personal y experiencias que hasta ahora había preferido mantener en reserva.

“Vamos a darle con todo, esperamos que todo el mundo esté conectado con nosotros. Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado”, manifestó la exintegrante de 'Combate'.

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