Detenidos por secuestro de empresario Jenss Lara integran banda criminal Los Pulpos, según PNP

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La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la captura de cinco implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara, quien fue liberado este 31 de agosto tras permanecer más de 24 horas retenido en Trujillo. Cuatro de ellos serían los autores de la intervención ilegal en la que también se asesinó a cuatro personas y uno el presunto operador logístico de la red. Todos integrarían la banda criminal Los Pulpos, según la PNP.

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Identifican a detenidos por secuestro de empresario en Trujillo

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, informó que los capturados son los cuatro ocupantes de la camioneta empleada en el hecho delictivo, señalados como los presuntos autores materiales del rapto. Además, fue detenido el presunto operador logístico de la red, quien habría coordinado con integrantes de Los Pulpos ubicados en el extranjero para proveer uniformes, armas y equipamiento. Los cinco intervenidos fueron ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén.

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Según la PNP, entre los detenidos se encuentran Frank Quezada Cruz, alias "Ñato"; Julio Zavaleta Quezada, alias "Juliacho"; César García Rivera, alias "Bolacho"; Ángel Bocanegra Linares, alias "Folo"; y José Cherrepe Dávila, alias "Ares". El jefe policial precisó que las investigaciones continúan en proceso para determinar las responsabilidades del caso.

Empresario fue liberado tras 30 horas de secuestro en Trujillo

Esta tarde, el comerciante de oro, Jenss Lara, fue liberado tras 30 horas secuestrado. Según confirmó la PNP, los detenidos estarían implicados en este secuestro y la matanza de cuatro personas, una de ellas, la novia del empresario, una anfitriona, y dos guardias de seguridad, ocurrido en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, la madrugada del domingo 30 de agosto.

Los criminales se movilizaban en un vehículo que aparentaba pertenecer a una unidad policial y vestían uniforme, chaleco y casco similares a los utilizados por el Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada. Los sujetos descendieron y solicitaron documentos a los ocupantes de la camioneta, pero ante la reacción de los agentes de seguridad, dispararon a los acompañantes y secuestraron al empresario.