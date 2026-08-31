Precio del dólar en Perú hoy, lunes 31 de agosto: ¿en cuánto abrió el tipo de cambio?
Precio del dólar hoy en Perú, lunes 31 de agosto: conoce el cierre del tipo de cambio según el BCRP, la cotización en bancos y el mercado paralelo.
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El precio del dólar en Perú abrió en S/3,3460 este lunes 31 de agosto de 2026, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), registrando una ligera subida frente al cierre de la jornada anterior, cuando se ubicó en S/3,3440. Revisa en esta nota a cuánto se cotiza el dólar hoy, cuánto vale en bancos y cuál es su precio de compra y venta en el mercado paralelo.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 31 de agosto
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558