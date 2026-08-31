Sismos en Perú del día lunes 31 de agosto de 2026 según el IGP
Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este lunes 31 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.
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Un temblor en Perú de hoy, lunes 31 de agosto de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, sábado 29 de agosto de 2026
¿Qué distritos de Lima y Callao son más vulnerables en un temblor?
Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y las áreas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo serían las más afectadas por tener suelos arenosos, inestables, muy blandos o rellenos de desmonte.
Los terremotos podrían comenzar mucho antes de que la Tierra tiemble
Los terremotos no comienzan con el movimiento brusco que las personas sienten bajo sus pies. Antes de que una falla libere una enorme cantidad de energía, puede existir una etapa silenciosa en la que una pequeña zona de la superficie interna empieza a romperse de forma lenta. Un estudio revela cómo ese proceso puede transformarse de manera repentina en una fractura rápida capaz de generar ondas sísmicas.
Sismo en Arequipa: hora y epicentro del movimiento, según IGP
El IGP reportó un sismo en Arequipa este sábado 29 de agosto. Según el organismo, el movimiento de magnitud 4.0 se registró a las 3.46 p. m. a 51 km al este de Tuti, Caylloma - Arequipa. Tuvo las siguientes características:
- Profundidad: 159 km
- Latitud: -15.70
- Longitud: -71.11
Sismo en Áncash: hora y epicentro del movimiento, según IGP
El IGP reportó un sismo en Áncash este sábado 29 de agosto. Según el organismo, el movimiento de magnitud 3.5 se registró a las 12.29 p. m. a 44 km al sur de Huarmey, Huarmey - Áncash. Tuvo las siguientes características:
- Profundidad: 58km
- Latitud: -10.44
- Longitud: -78.29
- Intensidad: II Huarmey
¿Por qué es recomendable tener lista una mochila de emergencia?
El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento.
Fuente: Defensa Civil La Libertad
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. Más información aquí.
Sismo en Pasco: hora y epicentro del movimiento, según IGP
El IGP reportó un sismo en Pasco este sábado 29 de agosto. Según el organismo, el movimiento de magnitud 3.4 se registró a las 3.25 a. m. a 11 km al sureste de Pozuzo, Oxapampa - Pasco. Tuvo las siguientes características:
- Profundidad: 12 km
- Latitud: -10.12
- Longitud: -75.47
- Intensidad: II-III Pozuzo
¿Cómo se generan los sismos?
En el siguiente clip, IGP explica cómo se originan los sismos y cuál es la importancia de su estudio para reducir la Gestión del Riesgo de Desastre en el Perú.
Video: IGP
Último temblor en Perú: así puedes seguirlo en tiempo real
• X: https://x.com/Sismos_Peru_IGP
• Sitio web oficial: https://ultimosismo.igp.gob.pe/