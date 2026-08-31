Briela Cirilo se va de Corazón Serrano y se despidió en la última presentación del grupo de cumbia. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Briela Cirilo se va de Corazón Serrano y se despidió en la última presentación del grupo de cumbia. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Briela Cirilo puso punto final a una etapa importante de su carrera musical. La cantante sorprendió al público al anunciar durante una de sus últimas presentaciones que ya no continuará como integrante de Corazón Serrano, agrupación a la que perteneció y que marcó una etapa significativa en su trayectoria artística.

La despedida se concretó el 30 de agosto de 2026, luego de su última presentación en un evento privado realizado en Trujillo. Visiblemente emocionada, la intérprete de ‘Vida entera’ dedicó palabras de agradecimiento al grupo, al que calificó como una verdadera escuela musical, y destacó el orgullo que siente por haber sido parte de una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia peruana.

PUEDES VER: Briela Cirilo genera polémica al rechazar regalo de fans en pleno concierto de Corazón Serrano

Briela Cirilo se va de Corazón Serrano y protagoniza emotiva despedida

Minutos antes de que culminara el espectáculo, el animador de Corazón Serrano tomó la palabra para dedicarle un sentido mensaje a Briela Cirilo.

Durante su intervención, resaltó la entrega, compromiso y profesionalismo que la cantante demostró durante el tiempo que formó parte de la agrupación, generando un momento de especial emoción entre los presentes.

Visiblemente conmovida, Briela recibió las palabras con gratitud y aprovechó la ocasión para dirigirse al público que acompañó al grupo en esta presentación. La artista también tuvo un especial recuerdo para sus compañeras, los músicos y todo el equipo técnico que compartió con ella esta etapa de su carrera.

“Tengo muchísimos recuerdos al lado de mis amigos y también profunda admiración y cariño por los músicos que acompañan esta agrupación, por el equipo técnico que hizo posible todo esto”, expresó.

Agradecimiento especial a todo el público de Corazón Serrano

Durante su despedida, la intérprete de ‘Mix corazón mentiroso’ también quiso dedicar unas palabras a los seguidores de Corazón Serrano, quienes la acompañaron a lo largo de su paso por la agrupación. La cantante reconoció el cariño que recibió del público y destacó el respaldo que sintió tanto en los momentos buenos como en aquellos más difíciles de su carrera.

“Agradecer a todo el público por acompañarme en las buenas y las malas y por hacerme sentir tan querida. Esta etapa la llevo para siempre en un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias, Corazón Serrano”, expresó Briela Cirilo al cerrar su emotiva despedida.