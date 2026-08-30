Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo: atacantes habrían fingido ser policías
Testigos indican que los agresores vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú.
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Un violento ataque ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó cuatro personas fallecidas, dos hombres y dos mujeres, en el interior de una camioneta Ford que se encontraba estacionada en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, los atacantes habrían llegado vestidos con uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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