Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo: atacantes habrían fingido ser policías

Las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta. | Composición LR

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Un violento ataque ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó cuatro personas fallecidas, dos hombres y dos mujeres, en el interior de una camioneta Ford que se encontraba estacionada en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, los atacantes habrían llegado vestidos con uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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