HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo: atacantes habrían fingido ser policías

Testigos indican que los agresores vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú.

Las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta.
Las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un violento ataque ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó cuatro personas fallecidas, dos hombres y dos mujeres, en el interior de una camioneta Ford que se encontraba estacionada en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, los atacantes habrían llegado vestidos con uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Nota en desarrollo

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple dos años y destaca su trabajo contra la delincuencia

Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple dos años y destaca su trabajo contra la delincuencia

LEER MÁS
Resultados Examen UNT 2027-I: consulta la lista de ingresantes y puntajes de las áreas A y C

Resultados Examen UNT 2027-I: consulta la lista de ingresantes y puntajes de las áreas A y C

LEER MÁS
Inédito hallazgo en Trujillo: arqueólogos encuentran los restos de un infante con juguetes ceremoniales y vasijas en las Huacas de Moche

Inédito hallazgo en Trujillo: arqueólogos encuentran los restos de un infante con juguetes ceremoniales y vasijas en las Huacas de Moche

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

LEER MÁS
Estación Central del Metropolitano al límite: pasajeros esperan hasta una hora por buses y pronto llegará la Línea 2

Estación Central del Metropolitano al límite: pasajeros esperan hasta una hora por buses y pronto llegará la Línea 2

LEER MÁS
Dictan 14 meses de prisión preventiva a policías por reemplazar cocaína incautada con bloques de yeso

Dictan 14 meses de prisión preventiva a policías por reemplazar cocaína incautada con bloques de yeso

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Piura: exigen devolución de dinero tras retraso en entrega de lotes del proyecto inmobiliario Tahití Blue

Piura: exigen devolución de dinero tras retraso en entrega de lotes del proyecto inmobiliario Tahití Blue

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025