HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto todos los detalles del asesinato de cuatro personas     
EN VIVO

Trujillo: 4 asesinados y un empresario minero secuestrado en medio de la ola criminal | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

No es la primera vez que falsos policías cometen secuestros en Trujillo

El 23 de octubre del 2023 supuestos miembros de la Dirincri plagiaron al empresario Iván Díaz Garrido. Al empresario minero Marcos Baltazar Ventura y la empresaria Nilda Arrascue Espinoza también fueron privados de la libertad por delincuentes que usan uniformes de la PNP.

Falsos policías secuestraron al empresario Iván Díaz Garrido en Trujillo
Falsos policías secuestraron al empresario Iván Díaz Garrido en Trujillo
Escuchar
Resumen
Compartir

Simulan ser integrantes de brigadas de investigaciones y de fuerza de élite. Se visten como policías y salen a la calle armados, como lo hacen los uniformados, de día o de noche. Pero es una fachada, una puesta en escena para simular allanamientos y, así, irrumpir en negocios o interceptar vehículos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Así actuó una organización criminal que secuestró al empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla, tras acribillar a las cuatro personas que lo acompañaban en la camioneta en la que iban por la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

TE RECOMENDAMOS

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE KEIKO COBRA VÍCTIMAS EN TRUJILLO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
larepublica.pe

Cámaras de seguridad grabaron la madrugada todo el plagio perpetrado por delincuentes que vestían unifoeme policial similar a la del grupo Grecco.  

El hecho se dio en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En las imágenes se observa cómo los sujetos detuvieron la camioneta blanca donde iba el empresario junto a Christopher Eduardo García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Edith Urtecho Rodríguez.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Tras identificar a quien debían secuestrar, los delincuentes sacaron a viva fuerza del vehículo a su víctima y luego disparan con armas con silenciador contra los demás ocupantes. pero esta no encendió.

larepublica.pe
larepublica.pe

Pero, ese no es el único caso se un secuestro perpetrado por falsos policías en Trujillo.

El lunes 23 de octubre del 2023, a plena luz del día, tres falsos policías ingresaron a un negocio en Trujillo, sacaron a rastras al empresario Iván Marcell Díaz Garrido y se lo llevaron secuestrado en un automóvil. Luego se comunicaron con la familia y les exigieron US$ 200.000 por su nrescate. La negociación se truncó y bajaron el monto a US$100.000.

Iván Díaz estuvo 11 días cautivo hasta que, finalmente, el hombre fue abandonado en la zona de Laredo, en medio de unos cañaverales. Estaba envuelto en bolsas de embalaje y presentaba signos de tortura: le habían amputado dos dedos de la mano derecha y una parte de un dedo de la mano izquierda.

Además, tenía quemaduras y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Cuando lo encontraron, estaba enmarrocado, tenía los pies atados y una toalla le cubría la cabeza. “Soy Iván Díaz”, dijo con el rostro demacrado y voz temblorosa a uno de los agentes de la Policía que le quitó las amarras.

Para los investigadores no hay dudas de que estos y otros secuestros fueron perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’.

Esta organización, según las autoridades, es liderada por el prófugo Jhonson Smith Cruz Torres, alias Pulpo Jhonson, por quien el Gobierno ofrece una recompense de medio millón de soles.

PUEDES VER: Rescatan a empresario colombiano secuestrado y capturan a miembros de Los Injertos del Mal en El Agustino

Desde la clandestinidad (probablemente en Chile) dirige esta banda que adoptó tácticas más perversas, dedicándose a la extorsión, el sicariato y a los secuestros con tortura.

En enero de 2021, fue secuestrado del empresario Luis Huamanchumo Salvatierra y del estudiante universitario Marco Antonio Negreiros Castillo.

La noche del 15 de noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza fue secuestrada por cuatro sujetos vestidos con falsos chalecos de la Policía. Antes, el 24 de junio, Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán Jhon Rodríguez, fue secuestrado y pese a que familia pagó por su rescate, fue asesinado.

El 22 de julio del 2023, ‘Los Pulpos’ también secuestraron al empresario minero Marcos Baltazar Ventura en la zona de El Porvenir. Los delincuentes exigieron 200.000 dólares, pero fue rescatado sano y salvo por las autoridades que detuvieron a tres hampones, entre ellos, a un policía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

LEER MÁS
Interno fugó de carceleta en sede judicial de SJM y a los días lo denuncian por secuestrar a mujer

Interno fugó de carceleta en sede judicial de SJM y a los días lo denuncian por secuestrar a mujer

LEER MÁS
Caen 5 miembros de la banda ‘Los Hijos de Dios’ que secuestró y asesinó a un empresario

Caen 5 miembros de la banda ‘Los Hijos de Dios’ que secuestró y asesinó a un empresario

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

LEER MÁS
Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

LEER MÁS
Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

LEER MÁS
Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

LEER MÁS
Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro

Atentado en Trujillo EN VIVO: minuto a minuto las acciones y pronunciamientos tras asesinato de cuatro personas y secuestro

LEER MÁS
Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025