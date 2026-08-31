No es la primera vez que falsos policías cometen secuestros en Trujillo

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Simulan ser integrantes de brigadas de investigaciones y de fuerza de élite. Se visten como policías y salen a la calle armados, como lo hacen los uniformados, de día o de noche. Pero es una fachada, una puesta en escena para simular allanamientos y, así, irrumpir en negocios o interceptar vehículos.

Así actuó una organización criminal que secuestró al empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla, tras acribillar a las cuatro personas que lo acompañaban en la camioneta en la que iban por la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

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Cámaras de seguridad grabaron la madrugada todo el plagio perpetrado por delincuentes que vestían unifoeme policial similar a la del grupo Grecco.

El hecho se dio en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En las imágenes se observa cómo los sujetos detuvieron la camioneta blanca donde iba el empresario junto a Christopher Eduardo García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Edith Urtecho Rodríguez.

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Tras identificar a quien debían secuestrar, los delincuentes sacaron a viva fuerza del vehículo a su víctima y luego disparan con armas con silenciador contra los demás ocupantes. pero esta no encendió.

Pero, ese no es el único caso se un secuestro perpetrado por falsos policías en Trujillo.

El lunes 23 de octubre del 2023, a plena luz del día, tres falsos policías ingresaron a un negocio en Trujillo, sacaron a rastras al empresario Iván Marcell Díaz Garrido y se lo llevaron secuestrado en un automóvil. Luego se comunicaron con la familia y les exigieron US$ 200.000 por su nrescate. La negociación se truncó y bajaron el monto a US$100.000.

Iván Díaz estuvo 11 días cautivo hasta que, finalmente, el hombre fue abandonado en la zona de Laredo, en medio de unos cañaverales. Estaba envuelto en bolsas de embalaje y presentaba signos de tortura: le habían amputado dos dedos de la mano derecha y una parte de un dedo de la mano izquierda.

Además, tenía quemaduras y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Cuando lo encontraron, estaba enmarrocado, tenía los pies atados y una toalla le cubría la cabeza. “Soy Iván Díaz”, dijo con el rostro demacrado y voz temblorosa a uno de los agentes de la Policía que le quitó las amarras.

Para los investigadores no hay dudas de que estos y otros secuestros fueron perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’.

Esta organización, según las autoridades, es liderada por el prófugo Jhonson Smith Cruz Torres, alias Pulpo Jhonson, por quien el Gobierno ofrece una recompense de medio millón de soles.

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Desde la clandestinidad (probablemente en Chile) dirige esta banda que adoptó tácticas más perversas, dedicándose a la extorsión, el sicariato y a los secuestros con tortura.

En enero de 2021, fue secuestrado del empresario Luis Huamanchumo Salvatierra y del estudiante universitario Marco Antonio Negreiros Castillo.

La noche del 15 de noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza fue secuestrada por cuatro sujetos vestidos con falsos chalecos de la Policía. Antes, el 24 de junio, Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán Jhon Rodríguez, fue secuestrado y pese a que familia pagó por su rescate, fue asesinado.

El 22 de julio del 2023, ‘Los Pulpos’ también secuestraron al empresario minero Marcos Baltazar Ventura en la zona de El Porvenir. Los delincuentes exigieron 200.000 dólares, pero fue rescatado sano y salvo por las autoridades que detuvieron a tres hampones, entre ellos, a un policía.